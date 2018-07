Il sogno è realtà

Il sogno (d’oro) è realtà - ecco Cristiano Ronaldo nuovo simbolo della Juve : Tutto vero: il colpo del secolo non è più un sogno d’oro, ma solida realtà. Cristiano Ronaldo diventa un giocatore della Juve in un giorno di luglio che i tifosi bianconeri difficilmente scorderanno, ma che allo stesso tempo rappresenta una svolta epocale anche per il calcio italiano. Il più forte giocatore al mondo, capace di vincere 5 Champions L...

Il sogno - d'oro - è realtà - ecco Cristiano Ronaldo - nuovo simbolo della Juventus : Un gesto di fair play ed amore del calcio che aveva colpito Ronaldo, tanto da ringraziare i tifosi con un video, e che gli ha fatto scattare quella scintilla capace di ribaltare un mondo dove ...

Tour de France 2018 - Nibali tra sogno e realtà : E' un Vincenzo Nibali che sogna di ripetere il Tour 2014: non si nasconde lo squalo, ha messo nel mirino Tour e soprattutto mondiali quest'anno. Froome, Nibali, Froome, Froome, Froome: recità così l'albo...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - ci pensa Fca : pronti 250 milioni di euro - sogno o realtà? : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS? Calciomercato, a Torino per vincere la Champions League. Uscito dal Mondiale l'attaccante del Real Madrid deve decidere il suo futuro professionale.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Cesare Cremonini - concerto Roma/ Stadio Olimpico - scaletta : "Un sogno che diventa realtà" (23 giugno) : Cesare Cremonini, concerto Roma: il tour del cantautore bolognese approda allo Stadio Olimpico: orari, biglietti, probabile scaletta e informazioni viabilità.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:42:00 GMT)

Tortu : "Il sogno di un bambino che diventa realtà" : ...BERLINO - Il tempo di realizzare di essere diventato il terzo bianco europeo della storia a scendere sotto i 10 secondi dopo un bronzo olimpico come Christophe Lemaitre e un campione del mondo come ...

Lazio - Durmisi firma per 5 anni : 'Un sogno che diventa realtà' : Non nasconde la sua felicità, Riza Durmisi, nuovo acquisto della Lazio in arrivo dal Betis Siviglia. 'Felice di aver firmato per 5 anni con la Lazio! Grazie ad Hassan Abi per aver trasformato il mio ...

Dall’autolavaggio ai Mondiali : il sogno di Beiranvand è diventato realtà : Esiste un passatempo, in Iran, che consiste nel lanciare le pietre più lontano possibile. Si chiama Dal Paran e il piccolo Alireza Beiranvand ne era un vero campione: primogenito di una famiglia di pastori nomadi, con un occhio guardava il gregge e con l’altro mirava un cespuglio in fondo alla distesa d’erba dove provare a scagliarci un sasso. Esattamente come fa un portiere quando aziona il contropiede e con le mani rilancia il pallone sulla ...

Fortezza del Girifalco : tanti eventi e nuove partnership per un sogno che è sempre più realtà : LE CENE MEDIEVALI Da metà Agosto a metà Settembre sono in programma due serate con Cena e Spettacoli Medievali , balestrieri, musici, falconeria, che realizzeremo insieme con il Consiglio dei ...

Il sogno di Sara Santori e della Da Vinci-Ungaretti è realtà : nasce il laboratorio di scienze : di Andrea Braconi Lo stimolo è nato da una mamma, che portava dentro il desiderio di regalare ai bambini uno spazio dedicato alla scienza. A raccogliere la proposta una dirigente scolastica ed un gruppo di insegnanti. E a sostenerla il Comune e la Camera di Commercio. Stiamo parlando del nuovo laboratorio di scienze della sede ...

#StarCasinòtiportaallostadio : il sogno di 5 tifosi è diventato realtà : È giunto venerdì 4 maggio a San Siro il van di #StarCasinòtiportaallostadio con a bordo 5 ragazzi che hanno vissuto un’avventura incredibile. Il pulmino guidato dai ragazzi di Serie A Operazione Nostalgia era partito da Napoli alla volta di Milano, andando a prendere direttamente a casa 5 fortunati fan del Milan per portarli allo Stadio […] L'articolo #StarCasinòtiportaallostadio: il sogno di 5 tifosi è diventato realtà è stato realizzato ...

Genova ospiterà la Coppa del mondo di vela : 'E' un sogno diventato realtà' : 'Il nostro desiderio era quello di coinvolgere tutta l'Italia in questa manifestazione e non solo il mondo della vela', ha spiegato il presidente della Federazione italiana vela, Francesco Ettorre, durante la conferenza stampa nella Sala Giunta del Coni a Roma. 'E' un sogno diventato realta', e' ...

LETTURE/ Il miracolo dell'impresa - una "ruota" tra la realtà e il bisogno : Nel villaggio di un'isola sperduta del Pacifico, Figaros, invece che accumulare i soldi rendendoli improduttivi, li ha investiti. E ha cambiato la comunità.