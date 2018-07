Il Segreto 11 luglio 2018 | in prima serata su Rete 4

IL Segreto - anticipazioni puntata pomeridiana e serale dell’11 luglio : anticipazioni puntate Il SEGRETO di mercoledì 11 luglio 2018: Il SEGRETO, anticipazioni puntata pomeridiana dell’11 luglio su Canale 5 Prudencio riesce a convincere Saul a fuggire in America, ed anche a far breccia nel cuore di Donna Francisca perché lei paghi la cauzione… almeno fino a quando apprende che Julieta vuole partire con il fratello! Riguardo alla sparizione di Carmelito, un fornitore di vino dice di aver visto una donna ...

Il Segreto - Venancia riprende conoscenza : anticipazioni puntata in onda il 10 luglio : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, che – causa Mondiali – subisce ancora qualche modifica per quel che riguarda la messa in onda dei suoi episodi. In particolare, la puntata di martedì 10 luglio si sposta in prima serata su ReteQuattro alle 21.25. QUESTA SETTIMANA: Marcela lascia Matias Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap ...

Anticipazioni Il Segreto dal 16 al 21 luglio : serale sospeso e cambio orario su Canale 5 : Non c'è pace per tutti gli appassionati della soap opera Il Segreto. Le Anticipazioni di queste ore rivelano che dalla prossima settimana cambierà ancora una volta la programmazione della soap opera, la quale risulta sospesa dal prime time di Rete 4 ma al tempo stesso cambierà anche l'orario di messa in onda su Canale 5, dato che dal primo pomeriggio sbarcherà nella fascia oraria serale, prima del Tg5 della sera. Cambia la programmazione de Il ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 16-21 luglio 2018 : Julieta rifiuta Saul! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Julieta allontana Saul, Francisca non vuole sposare Raimundo. Candela scappa… Anticipazioni Il Segreto: Vicente minaccia a morte Nazaria! Julieta ferisce Saul con un secco rifiuto! Intanto, la giovane teme che il suo doloroso passato possa venire a galla. Candela scompare… Decisioni prese contro volontà, sospetti, macchinazioni, storie d’amore al ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 16 al 21 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 16 a sabato 21 luglio 2018: Saul è in carcere e il suo processo ha inizio. Gli avvocati di Francisca hanno una strategia che sembra essere vincente, almeno secondo la signora e Prudencio. Julieta si imbatte in Candela nel bosco, ma quest’ultima non ha intenzione di tornare a Puente Viejo finché suo figlio non sarà stato ritrovato, così la ragazza si impegna a portarle da mangiare ogni ...

IL Segreto - anticipazioni puntata pomeridiana e serale del 10 luglio : anticipazioni puntate Il SEGRETO di martedì 10 luglio 2018: Il SEGRETO, anticipazioni puntata pomeridiana del 10 luglio su Canale 5 L’unica persona che sarebbe stata in grado di testimoniare a favore di Saul è morta. Francisca pretende ancora che Saul lasci definitivamente Julieta in cambio del suo aiuto. Onesimo e Hipolito scoprono che tutti e due si erano candidati per il posto di alguacil. Severo chiede a Nicolas di dargli le foto di ...

Il Segreto - trame 9-13 luglio e anticipazioni spagnole : anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: le nozze di Severo e Irene Il Segreto torna alla sua collocazione originaria dopo una settimana di spostamenti dovuti alle partite dei Mondiali di calcio andate in onda su Canale5. Rimane la puntata serale martedì su Rete4. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Severo convolerà a nozze con Irene, una giornalista giunta a Puente Viejo con un bambino che ben presto si scoprirà essere ...

