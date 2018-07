Il ritornello del Mondiale che trascina l' Inghilterra

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Sono ormai passati dodici anni da quel magico 2006, quando l'Italia di Lippi vinse il, l'ultima volta che gli Azzurri hanno superato la fase a gironi della competizione. E in quell'estate, oltre ai vari Grosso, Cannavaro, Totti ecc., anche una canzone è entrata nel cuore degli italiani: si tratta di "Seven nation army" dei The white stripes, conosciuta e remixata da tutti semplicemente come "Po po ro po po po po", nato come motivetto di celebrazione goliardica di vittorie per alcuni club italiani, come la Roma, e diventato ben presto l'inno non ufficiale della Nazionale del campione del mondo del 2006.Tra luglio e agosto di quell'anno, quella canzone, uscita tre anni prima, rientrò di prepotenza nelle classifiche italiane dei singoli musicali arrivando a toccare la quarta posizione nella settimana successiva alla finale vinta contro la Francia.In fondo, sport e ...