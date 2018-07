Il Regno Unito ha multato Facebook per 500mila sterline per il caso Cambridge Analytica

Regno Unito - deficit bilancia commerciale in lieve calo : Si abbassa lievemente il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna, che si attesta nel mese di maggio a 12,36 miliard i di sterline rispetto al passivo rivisto di 12,40 miliardi ...

La donna uccisa dal novichok nel Regno Unito era entrata in contatto col recipiente che conteneva il nervino : Dawn Sturgess, la donna morta in seguito a un avvelenamento da novichok, lo stesso agente nervino usato lo scorso marzo nel tentato assassinio dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, è stata esposta a una grande quantità della sostanza, compatibile The post La donna uccisa dal novichok nel Regno Unito era entrata in contatto col recipiente che conteneva il nervino appeared first on Il Post.

Morbillo - Ministero della Salute : nessun allarme dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

Regno Unito - la Brexit "spacca" il governo May : La Brexit "spacca" il governo May. Brexit, si dimette Davis Il ministro per la Brexit, David Davis, si è dimesso in polemica con la premier Theresa May e la sua linea...

Regno Unito - si è dimesso il 'ministro per la Brexit' David Davis - : Passo indietro dell'esponente di punta della corrente Tory euroscettica, finora responsabile per il governo britannico dei negoziati sul divorzio con l'Ue. Decisione, non ancora ufficializzata da ...

È morta una delle due persone del nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito : Nella serata di domenica è morta Dawn Sturgess, una delle due persone ricoverate nel Regno Unito in gravi condizioni in seguito a un avvelenamento da novichok, lo stesso agente nervino usato lo scoro marzo nel tentato assassinio dell’ex spia russa The post È morta una delle due persone del nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Jaguar Land Rover - Pronti a lasciare il Regno Unito senza un accordo sulla Brexit : Jaguar e Land Rover sono due marchi sinonimo del Regno Unito e della grande tradizione automobilistica britannica. Eppure la Jaguar Land Rover Automotive, la società creata dai proprietaria indiani della Tata Motors per unire i due brand sotto un unico cappello, è pronta ad abbandonare il Paese e a chiudere le sue fabbriche per non dover affrontare le conseguenze della cosiddetta hard Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea ...

Caso Skripal. Novichok - c’è un nuovo avvelenamento nel Regno Unito : A Salisbury da sabato è ricoverata in condizioni critiche una coppia di inglesi per intossicazione. I due, Charlie Rowley, 45 anni, e Dawn Sturgess, 44, si sono sentiti male nella loro casa di Amesbury, a una decina di chilometri da Salisbury. Inizialmente i medici avevano pensato a una dose di eroina o crack tagliata male, per poi sospettare in base ai sintomi un altro tipo di avvelenamento. Ieri sera, secondo quanto riporta il corrispondente ...

Morbillo - boom di casi nel Regno Unito. Il Times attacca Lega e M5S sui vaccini : La stampa inglese contro Lega e M5S sui vaccini. Un commento sul quotidiano britannico Times attacca duramente le due forze politiche al governo analizzando i dati che vedono più che...

Regno Unito. Violenta molti giovani calciatori : l’allenatore George Ormond condannato : George Ormond è stato condannato dalla Corte di Newcastle per aver abusato sessualmente di giocatori per quasi 25 anni durante il periodo in cui era entrato a far parte dei Magpies all'epoca in cui giocavano in Premier League (la massima serie di calcio inglese). "Il calcio era tutto per me. Questo sogno si è trasformato in un incubo vivente” ha detto una delle sue vittime.Continua a leggere

C’è un nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito : Una coppia è stata ricoverata in gravi condizioni a causa del gas nervino sviluppato dalla Russia, usato nel tentato assassinio dell'ex spia Sergei Skripal The post C’è un nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito appeared first on Il Post.

Caldo soffocante sull’Europa settentrionale : allerte incendi e divieti in Irlanda - Regno Unito e Scandinavia : Le autorità irlandesi hanno imposto il divieto di innaffiare prati e giardini nell’area di Dublino poiché il Paese, famoso per i suoi paesaggi rigogliosi e verdeggianti, sta vivendo una rara siccità. Il Servizio Meteorologico nazionale, Met Eirann, dichiara che la siccità, definita come il periodo di 15 giorni consecutivi senza pioggia, sta colpendo varie parti dell’Irlanda. Le temperature hanno raggiunto i 32°C nel mese di giugno, di poco ...