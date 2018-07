Il Pd riparte anche dal nome | Che ne dite di un Movimento Democratico

Il Milan riparte dal… rap : all’evento Puma spunta anche il rapper Ernia [GALLERY] : All’evento Puma , nel quale è stata presentata la seconda maglia del Milan per la prossima stagione, è stato invitato anche il rapper Ernia In attesa di capire quale sarà il futuro societario, il Milan riparte da uno dei pochi punti saldi che ha: il proprio sponsor, Puma . Il brand tedesco è stato il primo marchio d’abbigliamento a credere nel progetto Milan dopo il divorzio da Adidas. L’accordo, stipulato nei mesi scorsi, ...

riparte anche quest’anno il “Wind Summer Festival” ecco tutte le anticipazioni : Manca poco al “Wind Summer Festival”, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, da domani (22 giugno) a lunedì in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Questi i primi nomi degli oltre 60 artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate: J- Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & ...