Il nuovo asse tra Italia e Germania sulla protezione delle frontiere

nuovo assegno di divorzio - l'ultima sentenza della Cassazione apre ai contratti prematrimoniali : l'ultima sentenza con cui la Cassazione reintroduce il principio secondo il quale l'assegno di mantenimento in caso di divorzio si calcola sul tenore di vita e sul contributo dell'ex coniuge apre la ...

Il nuovo asse tra Italia e Germania su immigrazione e protezione delle frontiere : Prove di intesa tra Italia e Germania sull'emergenza migranti: alla vigilia della riunione ministeriale Ue, Matteo Salvini ha incontrato a Innsbruck il collega tedesco Host Seehofer con cui ha concordato "un percorso comune tra i due Paesi" con l'obiettivo di "ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". Il titolare del Viminale ha parlato di "tre passi avanti" e di "asse italo-tedesco" per ...

Lega Serie A - il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor : Il 19 luglio la Lega Serie A si riunirà per discutere della questione relativa al title sponsor e dei diritti tv del Campionato Primavera per il triennio 2018-2021. L'articolo Lega Serie A, il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Russia 2018 - in semifinale il nuovo assetto del calcio mondiale : la meglio gioventù ha soppiantato la tradizione : È il momento del nuovo che avanza, del futuro che aspettavamo da anni: i talenti del Belgio, i giovani della Francia, il genio balcanico della Croazia e la modernità dell’antica Inghilterra. I Mondiali 2018 non sono un’edizione come tante, ma quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova storia del calcio: fuori il Brasile nei quarti, Germania, Spagna e Argentina avevano salutato già prima, l’Italia (e mettiamoci pure l’Olanda) ...

Assomineraria : Assemblea nomina Ciarrocchi nuovo presidente : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – Luigi Ciarrocchi è il nuovo presidente di Assomineraria. Attualmente Direttore delle Attività Upstream Italia di Eni, è stato eletto oggi dall’Assemblea Generale, riunitasi a Roma per il rinnovo delle cariche associative e l’approvazione del bilancio 2017.Come previsto dal nuovo Statuto, l’Assemblea ha eletto anche i Vice Presidenti: Marco Brun per il Settore Idrocarburi e Geotermia, ...

Assomineraria : Assemblea nomina Ciarrocchi nuovo presidente (2) : (AdnKronos) – L’Assemblea ha approvato la composizione del Consiglio Generale, di cui fanno parte: Gaetano Annunziata, Corrado Baccani, Marco Brun, Raffaele Calabrese De Feo, Luigi Ciarrocchi (presidente), Mario Colangelo, Maurizio Coratella, Paolo Ghirelli, Roberto Pasolini, Sergio Polito, Davide Usberti, Luciano Vasques e Patrizia Zuppini. L’Assemblea di Assomineraria ha inoltre eletto nella carica di Probiviri: Mario ...

Aversa - Ornella Giannino nuovo assessore all'Istruzione - : Aversa " Il sindaco Enrico De Cristofaro ha nominato Ornella Giannino nuovo assessore all'Istruzione. La Giannino, indicata dal consigliere Giovanni Innocenti , succede ad Emilio Caterino , il quale ...

Assemblea Pd - Martina nuovo segretario. Lite Renzi-Zingaretti : I dem trovano l'intesa: armistizio fra le correnti. L'ex segretario: "Non si può ripartire da un simil Pds o una simil Unione". Il governatore del Lazio: "Matteo non ascolta mai, un difetto enorme per ...

Assemblea Pd - Orfini : “Progetto di Zingaretti? Non mi convince - è un ritorno al passato senza nulla di nuovo” : “Quello che ho sentito fin qui del progetto di Nicola Zingaretti non mi convince, mi sembra un ritorno al passato, l’idea che rifacendo l’Unione si vincono le elezioni. Non ero entusiasta allora, figuriamoci a un decennio di distanza, non ha nulla di nuovo”. Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini interpellato dai giornalisti dopo l’Assemblea del partito a Roma. “Ci sarà un candidato alla segreteria che ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

Niente assegno di mantenimento alla ex moglie che trova un nuovo compagno (anche se non convive) : Niente assegno di mantenimento per la moglie che intraprende una nuova relazione sentimentale, anche se non convive. Secondo il Presidente del Tribunale di Como "le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di vita della donna e quella di avere un figlio non potessero ricadere sul futuro ex coniuge. Infatti non è la mera coabitazione a provare la solidità del rapporto ma, al contrario, è l’esistenza effettiva di un nuovo legame, stabile e ...