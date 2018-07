Il Napoli di Ancelotti prende forma | prime prove con Hamsik regista

Napoli in ritiro - Ancelotti al lavoro : ANSA, - DIMARO-FOLGARIDA, TRENTO,, 10 LUG - Comincia l'avventura del Napoli di Carlo Ancelotti. La squadra si è trasferita oggi a Dimaro, in Val di Sole, per la preparazione precampionato e si ...

Napoli - Ancelotti vuole partenza sprint. Attesa per un colpo in attacco : ... Verdi, Meret , Inglese, Karnezis e Ciciretti, e, soprattutto, per l'attesissima partenza della nuova gestione tecnica, affidata da Aurelio De Laurentiis a uno degli allenatori più titolati del mondo,...

Cafu : 'Ancelotti - ora invitami a Napoli per una pizza' : MOSCA, RUSSIA, - Ha appena battuto l'Italia nella sfida della Legends Cup a Mosca. Cafu , stella delle All Star che si esibiscono nella tre giorni calcistica organizzata dalla Fifa, si gode l'...

Il Napoli di Ancelotti arriva a Dimaro : Il Mattino dei tifosi nel ritiro azzurro : Il Napoli è arrivato a Dimaro-Folgarida: parte ufficialmente la nuova stagione azzurra, l'ottava consecutiva in Trentino, la prima di Carletto Ancelotti alla guida del club. Grande...

Napoli - Ancelotti : 'Sono qui per vincere - non nascondiamoci!' : Il tecnico, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport , avrebbe anche lanciato un segnale chiaro e forte al gruppo: ' Sono qui per vincere qualcosa di importante, inutile nascondersi! '.

Ancelotti : 'Napoli - qui per vincere qualcosa di importante' : 'Inutile nascondersi, sono qui per vincere qualcosa di importante', la frase di Carlo Ancelotti ai giocatori del Napoli riportata dal Corriere dello Sport . L'allenatore vuole competere con la Juventus per lo scudetto.

Napoli - Ancelotti pronto ad un sacrificio importante per Benzema : La Gazzetta dello Sport descrive la possibilità di un approdo di Karim Benzema al Napoli di Ancelotti : 'Dovesse poi arrivare la ciliegina sulla torta, vale a dire Benzema, allora Carletto sarebbe ancora più felice. ...

Napoli - Ancelotti ai suoi : 'Possiamo vincere' : La Gazzetta dello Sport svela il contenuto del discorso che Carlo Ancelotti ha tenuto ieri a pranzo, nel primo giorno di raduno del Napoli , spiegando ai calciatori di essere convinto di poter vincere qualcosa di ...

Napoli - ecco lo staff di Ancelotti : famiglia e allenamenti meno lunghi : Inviato a Dimaro-Folgarida Un Ancelotti c'è anche nello staff tecnico: è Davide, il figlio di Carlo, che sarà il secondo allenatore e coordinerà i collaboratori che comporranno il gruppo di lavoro che ...

Parte il nuovo Napoli di Ancelotti raduno al Vesuvio e poi a Dimaro : Ieri sera si erano ritrovati i nuovi acquisti Verdi, Inglese, Ruiz e Ciciretti (capitanati dall?allenatore Carlo Ancelotti), oggi tutti gli altri. La stagione del Napoli inizia...

Ritiro Napoli/ Gli azzurri di Carlo Ancelotti arrivano a Dimaro : programma e amichevoli dei prossimi giorni : Ritiro Napoli: oggi 10 luglio 2018 gli azzurri di Carlo Ancelotti si ritrovano a Dimaro per preparare la prossima stagione 2018-2019. Ecco il programma completo.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 05:18:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

Dimaro : domani arriva il Napoli - mercoledì la conferenza di Ancelotti. Il programma completo del ritiro : Sul piano degli spettacoli il programma prevede: il Cabaret di Made in Sud , lunedì 16 luglio e lunedì 23 luglio, Piazza Madonna della Pace a Dimaro, ore 21.15, , lo spettacolo Luciano Maci, ...

Napoli - via al raduno : inizia ufficialmente l'era Ancelotti : inizia l'era di Carlo Ancelotti al Napoli. Si è aperta ufficialmente la stagione 2018/19 per il club azzurro, i cui tesserati si sono radunati nella mattinata di lunedì presso l'Hotel Vesuvio, sul ...