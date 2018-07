Il ministro Giulia Grillo | «Io vaccino | fatelo anche voi»

vanityfair

: Reparto di ospedale chiuso per la festa del primario, il ministro della Salute Giulia Grillo visita l'Ospedale del… - vitaindiretta : Reparto di ospedale chiuso per la festa del primario, il ministro della Salute Giulia Grillo visita l'Ospedale del… - M5S_Baroni : Durante il mio intervento ero davvero emozionato, essere portavoce di un movimento politico che ora è, finalmente,… - fattoquotidiano : Vaccini, l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo: “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) È mattiniero il bambino, si muove di continuo. Ma il pomeriggio dorme, è come me». Mentre parla, guarda e si accarezza la pancia, che al quinto mese inoltrato è ancora piccola. Ilsi è svegliata con la notizia dello scandalo della sanità lucana, ed è già in ufficio da ore. Confessa, mentre ci sediamo sui divani di pelle bianca di una sala del ministero della Sanità, che, a ogni dolorino, chiamerebbe subito la ginecologa. E ogni tanto, come tutte, consulta Internet in cerca di risposte «se sono un medico». Il giorno prima, durante una conferenza stampa in cui annunciava la circolare sui vaccini a scuola, ha rivelato la sua gravidanza e l’intenzione di vaccinare il neonato, un maschio. Poi ha evitato le domande personali, perché, spiega, ha un tic naturale: tenere le cose intime per sé e la sua famiglia. Ora, per la prima volta, infrange la regola. È una ...