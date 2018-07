Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede | “Stop alla riforma delle intercettazioni

"Salvini - il ministro della Paura". Intervista ad Antonello Caporale : Veniamo alla politica di questi giorni. Il governo è sempre più ad egemonia salviniana. I 5stelle paiono fagocitati. Il Premier Conte è solo un "flautus voci", nel senso proprio filosofico del ...

Napoli. Tentata aggressione al ministro della Salute Giulia Grillo : Momenti di paura per il ministro della Salute. Un uomo ha tentato di aggredire Giulia Grillo al suo ingresso nell’ospedale

Un uomo tenta di aggredire il ministro della Salute Grillo in visita a Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un tentativo di aggressione da parte di un uomo mentre entrava nell'ospedale del Mare a Napoli. L'uomo si è scagliato improvvisamente contro il ministro, ma è...

Tenta aggredire ministro della Salute Grillo in ospedale Napoli : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha subito un Tentativo di aggressione da parte di un uomo al suo ingresso nell'ospedale del Mare. L'uomo si è scagliato improvvisamente verso il ministro ed è ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Napoli : primario resta sospeso - ministro della Salute visita l'ospedale del Mare : Saranno sottoposti al vaglio di una commissione disciplinare le posizioni dei colleghi e degli operatori sanitari coinvolti nella party medico. Tragedia sfiorata per un settantenne cher è stato ...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : «Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare» : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito, l?incontro...

Sanità - il ministro Grillo a Napoli : 'Accerteremo le responsabilità della festa all'Ospedale del Mare' : Tour tra gli ospedali di Napoli. E i suoi problemi. Il ministro della salute, Giulia Grillo, arriva alle 10.30 al Monaldi, ed è la sua prima visita in città. Subito l'incontro con le mamme dei bimbi ...

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Il ministro Bussetti consegnerà il diploma ai genitori di Martina - la studentessa morta prima della maturità : La storia di Martina, diciannovenne studentessa di Latina morta di tumore cerebrale a pochi giorni dalla maturità, ha commosso l'Italia intera. Ora a parlare sono stati i genitori della ragazza, affidando il loro ricordo alle pagine del Corriere della Sera. Dolci le parole del padre Tino.Penso a quando mi telefonava nei giorni normali per chiedermi di andarla a prendere a scuola [...] E io allora le rispondevo che scuola era vicina a casa ...

ministro Costa : “Stiamo verificando l’aspetto della tutela ambientale della TAP” : “A nome del ministero dell’Ambiente le dico che noi stiamo verificando proprio l’aspetto della tutela ambientale della TAP. Tutto il resto ovviamente riguarda il governo nel suo intero“: lo ha dichiarato ad Agorà Estate di RaiTre Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in riferimento allo stato di avanzamento dei lavori della TAP. L'articolo Ministro Costa: “Stiamo ...

No allo sbarco della Vos Thalassa. Il ministro : «Migranti mettevano a rischio la vita dell'equipaggio» : L'imbarcazione, battente bandiera italiana, lavora per una piattaforma petrolifera ed è intervenuta per un Sos in acque libiche. I migranti sono stati poi affidati a una nave della Guardia Costiera. Confermato il no allo sbarco

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.