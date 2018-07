Il Milan di Elliott sarà stabile e raggiungerà il successo

Cessione Milan – Comincia una nuova era - Elliott esce allo scoperto : ecco il comunicato che fa sognare i tifosi : Tramite un comunicato diffuso nella serata di ieri, il fondo Elliott ha svelato di aver assunto il controllo del Milan e promesso un considerevole apporto di capitale Dal pomeriggio di ieri si può dire ufficialmente conclusa l’era Yonghong Li, il Milan è interamente nelle mani del fondo Elliott . La società Project Black, creata nel 2017 dal fondo americano e Blue Skye per l’operazione Milan , ha rilevato le quote di Rossoneri ...

Milan - al via l'era Elliott. Gandini e Maldini prime pedine del nuovo corso? : Elliott ha avviato la procedura per impossessarsi della maggioranza del club e i nomi più gettonati per ricoprire i nuovi ruoli dirigenziali sono quelli di Gandini e Maldini