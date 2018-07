Il giudice archivia le denunce dei Nas a Cannavacciuolo

"Donne del Pd - fatevi stuprare dagli immigrati". Il caso dell'hater che insultò Stefania Gasparini archiviato dal giudice : Il commento "Piddine, fatevi stuprare dagli immigrati", pubblicato lo scorso settembre sulla pagina Facebook dell'assessore all'istruzione del Comune di Carpi, Stefania Gasparini , non costituisce reato di diffamazione. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari, che ha così archiviato il caso . L'assessore Gasparini ha commentato: "Sono esterrefatta". Araccontare la storia è la Gazzetta di Modena, che ha riportato le ...

Consulta - gip Roma archivia l’inchiesta su giudice Nicolò Zanon : Il 7 maggio scorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha archiviato, su richiesta della Procura di Roma, il procedimento penale nei confronti del giudice costituzionale Nicolò Zanon. Lo fa sapere una nota della Consulta. Il 13 marzo scorso la Corte Costituzionale aveva respinto le dimissioni presentate dal magistrato per peculato d’uso. L’accusa riguardava ...