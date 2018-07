Il cellulare | nemico «numero uno» della pelle

vanityfair

: Se volete che i vostri bambini in spiaggia giochino con il cellulare sono affari vostri. Ma se ve ne andate in acqu… - suxior : Se volete che i vostri bambini in spiaggia giochino con il cellulare sono affari vostri. Ma se ve ne andate in acqu… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Praticamente è l’oggetto che utilizziamo di più durante il giorno e spesso anche la notte – un utente medio controlla e usa il propriodalle 60 alle 150 volte al giorno. Consideriamo il telefonino il nostro miglior amico, quello che sa darci tutte le risposte che cerchiamo. Peccato chesi studi scientifici abbiano dimostrato che più spesso si trasforma in un, soprattuttonostra. ACNE MECCANICA In inglese si chiama «phone zone»: quella parte del viso che va dalla tempia al mento dove, incuranti dei rischi, appoggiamo lo schermo del nostro smartphone e, non proprio per caso, è anche l’area dove spesso nascono brufoletti e punti neri. Il beneamato, infatti, è un gigantesco ricettacolo di germi che si trasferiscono non solo sulla nostra faccia, ma anche sulle mani che poi portiamo al viso, alla bocca, nei capelli. Chi soffre già di...