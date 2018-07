Il brindisi di Agnelli e Ronaldo in Grecia In 10 giorni la capitalizzazione della Juve è

huffingtonpost

: Il brindisi tra #Cristiano Ronaldo, Jorge #Mendes e Andrea #Agnelli dopo l'ufficialità dell'operazione ?? I dettagl… - FOXSportsIT : Il brindisi tra #Cristiano Ronaldo, Jorge #Mendes e Andrea #Agnelli dopo l'ufficialità dell'operazione ?? I dettagl… - forumJuventus : #CR7Juve - Mendes: 'CR7 è felice, la Juve è stata una sua scelta, è uno dei club più importanti al mondo' ?… - MatteoPedrosi : Ecco il brindisi tra #CristianoRonaldo, #Agnelli e #JorgeMendes ?? .#Juventus (via MaisFutebol) #calciomercato -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Per lantus i conti tornano.L'arrivo a Torino di Cristianoha già fatto balzare il titolo dei bianconeri in Piazza Affari, mentre gli espertiKpmg stimano che, per il bilanciosocietà, Cr7 può significare qualcosa come 100-130 milioni di ricavi in più all'anno, a partire dal bilancio 2019-2020.La Borsa ha antenne sensibili e, come spesso accade, annusa gli avvenimenti prima che accadano. E' successo anche con. Il titolo ha cominciato a muoversi quando le vocitrattativa con lantus circolavano solo in corridoi molto esclusivi. Poi ha preso il volo. Dal 2 luglio, quando veniva scambiato a 0,66 euro, all'ultima seduta, quando ha chiuso a 0,898 euro (+5,77%), è balzato del 34,8%, arrivando a capitalizzare 900 milioni, circa 330 milioni in più dall'inizio del mese. Laha pagato100 milioni, per ...