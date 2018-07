I morti nelle alluvioni in Giappone sono 179

Il numero di morti nelle alluvioni in Giappone è salito a 156 : In base alle informazioni ufficiali arrivate nella mattina di oggi, martedì 10 luglio, almeno 156 persone sono morte per le conseguenze delle forti piogge che ci sono state negli ultimi giorni in Giappone, soprattutto nella parte occidentale del paese. Le The post Il numero di morti nelle alluvioni in Giappone è salito a 156 appeared first on Il Post.

Giappone - 126 morti nelle alluvioni : migliaia di sfollati/ Ultime notizie video : rischio frane preoccupante : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:44:00 GMT)

Oltre 100 morti nelle alluvioni in Giappone : E Oltre 30mila persone sono state trasferite in centri di accoglienza temporanei, mentre l'area in cui è stata disposta l'evacuazione riguarda 2 milioni di persone: le foto The post Oltre 100 morti nelle alluvioni in Giappone appeared first on Il Post.

Precipitano nelle cascate : morti tre giovani Youtuber : Sono precipitati dalle cascate Shannon, vicino a Squamish, nella regione British Columbia (Canada), mentre facevano uno dei loro celebri video. Secondo la ricostruzione della polizia locale, hanno...

Sissa Trecasali. Due ragazzi morti nelle acque del fiume Po : Due ragazzi di origine straniera sono scomparsi domenica pomeriggio nelle acque del fiume Po. E’ successo nella zona di Coltaro,

Nicaragua - il regime fa strage di giovani : già 135 i morti nelle proteste anti Ortega : Oltre allo stesso Nicaragua, che seppur indicato per anni come modello dalla Chiesa cattolica perché il dittatore è antiabortista e dal FMI come uno dei Paesi a maggior crescita al mondo, è ormai in ...

Un dipendente Forestas e un giovane di Quartu - trovati morti nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis : Si tratta di un dipendente di Forestas di 65 anni di Villaputzu, il cui corpo è stato ritrovato in un terreno vicino alla sua abitazione di campagna. L'altro corpo è del giovane 27enne di Quatu Sant'...

Siria : ong - 11 morti nelle esplosioni - probabile incidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Attentati Isis nelle chiese : 10 morti e 41 feriti Padre e madre kamikaze si fanno saltare con i 4 figli : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Indonesia - attentati Isis con esplosivo nelle chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli in braccio : Dieci morti e 41 feriti. Questo il bilancio provvisorio di tre attentati dinamitardi compiuti in altrettante chiese a Surabaya, città portuale dell' Indonesia. A riferirlo la polizia che...

Spara in un bar e in una casa : due morti e tre feriti a Vibo Valentia. Caccia all'uomo nelle campagne : Due morti e tre persone ferite in un giorno di follia a Vivo Valentia. Tragico il bilancio di due Sparatorie avvenute in due distinte località del Vibonese, Limbadi e Nicotera, in...