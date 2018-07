I corpi nudi di AdeY

wired

(Di mercoledì 11 luglio 2018), fotografo autodidatta inglese, custodisce la propria riservatezza, quasi un anonimato, in maniera inversamente proporzionale all’ostentazione deiumani catturati dai suoi scatti.che ricordano il compianto Ren Hang, e mostrano la solitudine della condizione umana. Il corpo, nelle sue foto, cambia in relazione all’ambiente, ma anche lo spazio sembra piegarsi e mutare adattandosi a ciò che l’uomo diventa: le sue pieghe, le espressioni, le storture. Una desolazione accentuata da ambientazioni spesso decadenti, in cui lo sguardo umano, unico elemento veramente vitale, sembra nascondersi intimidito. Potete trovare un assaggio delle foto dinella nostra gallery qui in alto, oppure visitare i profili Tumblr e Instagram del fotografo. IdiWired.