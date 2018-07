Huawei Nova 3 è ufficiale | con notch | Kirin 970 e schermo da 6 | 3 pollici

Svelata in anticipo la scheda completa di Huawei Nova 3 : quasi certa la presenza di Kirin 970 : A una settimana dalla presentazione, che avverrà il prossimo 18 luglio, la scheda tecnica di Huawei Nova 3 viene Svelata insieme ai render stampa. L'articolo Svelata in anticipo la scheda completa di Huawei Nova 3: quasi certa la presenza di Kirin 970 proviene da TuttoAndroid.

Su Huawei TalkBand B5 parla l'azienda - mentre Huawei Nova 3 mostra le probabili colorazioni al lancio : He Gang, a capo della divisione smartphone dell'azienda cinese, ha confermato che il nuovo Huawei TalkBand B5 arriverà nel giro di poco

Il teaser di Huawei Nova 3 rivela doppia fotocamera sia posteriore che anteriore : Huawei Nova 3 è comparso in un'immagine teaser, dalla quale si evince che lo smartphone sarà dotato sia di una doppia fotocamera posteriore che di una anteriore. A proposito di Huawei Nova 3, il produttore cinese ha recentemente confermato, nel corso di un evento riservato alla stampa, che il prossimo 18 luglio si terrà il lancio ufficiale del suo nuovo mid-range.

Un po' come il P20 Lite l'Huawei Nova 3 - ma con una differenza sostanziale : Avrete già sicuramente sentito parlare di Huawei Nova 3, quello che, all'apparenza, potrebbe sembrare essere l'ennesimo device di fascia media sfornato dal produttore cinese, ma che in realtà si dice nasconda piacevoli sorprese. L'ultima immagina teaser diffusa dalla compagnia asiatica lascia pochi dubbi sull'estetica che contraddistinguerà il dispositivo, ormai prossimo al lancio (non dovrebbe mancare molto all'annuncio ufficiale): le linee che ...

Huawei Nova 3 approvato dal TENAA : Dalla Cina è arrivata la conferma che Huawei è ormai pronta al lancio sul mercato di Huawei Nova 3, che ha fatto la propria apparizione nel database del TENAA

Huawei Nova 3 nella prima immagine teaser : sembra un P20 Lite - ma nasconde un cuore tutto nuovo : Se seguite le ultime notizie sul mondo Android attraverso le nostre pagine, conoscerete bene l'estrema prolificità in campo smartphone di Huawei , in particolare nella fascia media del mercato. E saprete anche come sia arduo cogliere ...

Huawei Nova 3 potrebbe essere presentato a luglio - con il nuovo Kirin 710 : Huawei pubblica un teaser che preannuncia l'imminente lancio di Huawei Nova 3, il nuovo smartphone che dovrebbe riprendere le linee di P20 Lite con una scheda tecnica migliorata.

Huawei Nova 3 : notch e Kirin 710 in arrivo a luglio? : Torniamo a speculare sul tanto chiacchierato Huawei Nova 3, smartphone di cui si parla da più di 6 mesi e del quale si […]

Huawei rilascia la EMUI 8.0 per Huawei Nova Youth Edition in Cina : Huawei ha annunciato di avere dato il via al rilascio in Cina dell'aggiornamento che porta su Huawei Nova Youth Edition la EMUI 8.0 basata su Android 8.0 Oreo.

Acea - intesa con Huawei per innovare servizi e infrastrutture : E' stato sottoscritto un Memorandum of Understanding fra Acea e Huawei per valutare progetti in innovazione di infrastrutture e servizi . L'intesa, siglata dall'amministratore delegato di Acea, ...