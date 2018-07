Holly e Benji | la serie animata di calcio più famosa nel mondo ritorna per omaggiare la

Giappone - i quarti restano un tabù! Impresa sfiorata - ma per oltre un’ora è sembrato di essere in Holly e Benji : Il Giappone arriva ad un passo dallo storico traguardo dei quarti di finale, poi il Belgio rimonta e vince. La selezione nipponica eliminata agli ottavi, ma per oltre un’ora è sembrato di essere in Holly e Benji Per oltre un’ora sembrava di assistere a Capitan Tsubasa, meglio conosciuto in Italia come Holly e Benji. Ammettiamolo, siamo cresciuti tutti nel mito dei due campioncini Giapponesi che, innamorati follemente del ...