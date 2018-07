Harry e Meghan scelgono l’Irlanda per il primo viaggio ufficiale da marito e moglie

vanityfair

: La sorella di Meghan Markle: 'Il principe Harry è un pappamolle' - tpi : La sorella di Meghan Markle: 'Il principe Harry è un pappamolle' - Glinformati : Fotostoria dei beauty look di Meghan Markle, dai tempi di Suits fino al principe Harry - GLI INFORMATI -… - bionditudo : RT @suchitilovu: Io me lo meritavo di essere Meghan la moglie del principe Harry. -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) PerMarkle eè tempo delall’estero. Dopo le celebrazioni del centenario della Raf i due sono sbarcati a Dublino, per due giorni di incontri ufficiali. E finora se la stanno cavando bene. La coppia, sposata dal 19 maggio scorso, alla fine ha optato per un approccio pubblico più informale, che – a differenza di Kate Middleton e William – prevede anche dimostrazioni pubbliche d’affetto, come il tenersi per mano. Così hanno fatto la loro prima discesa dalla scaletta dell’aereo reale, per poi incontrare ilministro irlandese Leo Varadkar. LEGGI ANCHECharlotte sempre più star, George timidone: i fratelli reali al battesimo di Louis L’ex attrice americana, che ogni tanto si dimentica ancora che non può più accavallare le gambe, ha scelto un abito verde, in onore del Paese. Per il summer garden party ...