Grande Fratello Vip 2018 Katherine Kelly Lang e Alex Belli nel cast? Un indizio

Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip : quando iniziano : Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip: svelata la data di inizio Lunedì 9 luglio è partita la quinta edizione di Temptation Island in prima serata su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia. Da quest’anno il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie di giovani fidanzati, si arricchirà di una versione famosa. Da settembre, infatti, Simona ...

Grande Fratello Vip 2018 : quando inizia - la data ufficiale di messa in onda : Grande Fratello Vip 3 scalda i motori! Ecco quando andrà in onda e tutte le news sul padre del reality. Noi di Super Guida Tv siamo già in gradi di rivelarvi, in anteprima, la data di messa in onda del reality di canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip 3, quando in tv Il Grande Fratello Vip, il reality più atteso e più amato dal pubblico italiano ha già una data di inizio che noi siamo in gradi di rivelarvi: il ...

Grande Fratello VIP 2018/ Anticipazioni e cast : Walter Nudo tra i concorrenti? “Me l’hanno chiesto…” : GRANDE FRATELLO Vip 2018, Anticipazioni e cast: Walter Nudo tra i concorrenti? Porte aperte al reality. Ecco tutte le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:05:00 GMT)

BARBARA PALOMBELLI/ Dal no al Grande Fratello ai progetti per la nuova stagione (Non disturbare) : BARBARA PALOMBELLI si racconta a Non disturbare, parlando di carriera e vita privata: il successo di Forum, il no al Grande Fratello 15 e i progetti per la nuova stagione.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:13:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Alberto Mezzetti : "Barbara D'Urso? Continuerò a corteggiarla" : Alberto Mezzetti, il vincitore della quindicesima edizione del Grande Fratello, fa sul serio con Barbara D'Urso, la conduttrice dell'ultima edizione del reality show andata in onda su Canale 5 la scorsa primavera.Dopo essere uscito dalla casa, infatti, il Tarzan di Viterbo è riuscito a trascorrere una serata con la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live che gli ha lasciato buone sensazioni per quanto riguarda il futuro.prosegui ...

Grande Fratello VIP 2018/ Da Sara Affi Fella a Malena e Francesco Monte : le indiscrezioni sul cast : GRANDE FRATELLO Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:20:00 GMT)

Barbara D'Urso - brutta notizia dai palinsesti 2018 - 2019 : non c’è il Grande Fratello Nip : Arriva una brutta notizia per Barbara D'Urso dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Nei giorni scorsi a Montecarlo è stata presentata alla stampa la nuova offerta televisiva del Biscione, con l'annuncio di tutti i programmi che vedremo in onda da settembre in poi su Canale 5, Italia uno e Rete 4. In molti si aspettavano una riconferma anche del Grande Fratello Nip, [VIDEO] tornato in onda ...

Grande Fratello Vip 2018/ Ornella Muti e Naike Rivelli nel cast? Dopo il "no" rispunta l'indiscrezione : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Grande Fratello - Danilo Aquino sputtana il segreto di Simone Coccia : 'L'ho sgamato subito' - quella roba losca : Il rapporto tra Simone Coccia e Danilo Aquino non è mai stato sereno dentro la casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso. Dai microfoni di Radio Radio, l'ex concorrente romano ha gettato nuova ...

Grande Fratello Vip 3/ Sara Affi Fella - Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni : Grande Fratello Vip 3, i potenziali concorrenti: Sara Affi Fella, Francesco Monte e Marco Ferri nel cast? Le ultime indiscrezioni in attesa che il programma prenda il via.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 04:10:00 GMT)

ANTICIPAZIONI/ Palinsesti Mediaset 2018-2019 : ritornano Ciao Darwin e Grande Fratello Vip : Mediaset scalda i motori in vista della stagione televisiva 2018-2019. Le prime ANTICIPAZIONI sui Palinsesti rivelano che torneranno in onda gran parte dei cavalli di battaglia di Canale 5, tra cui il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, giunto ormai alla sua terza edizione. Inoltre è stato annunciato anche il ritorno di un programma molto amato dal pubblico italiano, ovvero Ciao Darwin con Paolo Bonolis alla conduzione. Mediaset punta ...

Grande Fratello Vip 3/ Sara Tommasi e Gianluca Fubelli nella Casa? L’appello di lei e gli ultimi nomi : Grande Fratello Vip 3, Sara Tommasi fa un nuovo appello per entrare nella Casa, Gianluca Fubelli nel cast? Ecco tutti gli ultimi nomi e le indiscrezioni emerse.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 04:15:00 GMT)

Mistero Grande Fratello - sparito dai palinsesti - Berlusconi : «Forse stiamo esagerando» : Il Grande Fratello 15 è sta una delle edizioni più controverse e chiacchierate di questa ultima stagione e durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018/2019, la sua 'sparizione' all'interno ...

Grande Fratello 15 - Berlusconi jr bacchetta la d'Urso e ammette la sconfitta : Il Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso ha sollevato molte polemiche rivelandosi l'edizione più immorale di sempre e provocando un clamoroso ritiro degli sponsor a reality in corso. A ...