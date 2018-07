Gran Bretagna | Niesr stima crescita Pil in rialzo allo 0 | 4%

Cambridge Analytica - maximulta per Facebook in Gran Bretagna : mezzo milione di sterline : Arriva una prima multa per Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica che ha violato i dati di 87 milioni di utenti del social media nel mondo. E a infliggerla è il Regno Unito. Secondo l' Information Commissioner's Office, Ico, , l'authority britannica sulla privacy e i dati, la piattaforma social di Mark Zuckerberg ha violato la ...

Gran Bretagna - CRISI GOVERNO MAY SULLA BREXIT/ Ultime notizie - addio di Boris Johnson e Davis ‘spacca’ i Tory : Caos GRAN BRETAGNA, CRISI GOVERNO May SULLA BREXIT: l'addio di Boris Johnson e David Davis spacca i Tory. Ultime notizie: i nuovi ministri e l'avviso dell'Unione Europea(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Gran Bretagna : PIL in crescita trainato dal settore servizi : Cresce l'economia del Regno Unito nei tre mesi fino alla fine di maggio, grazie alla forte crescita del settore dei servizi. Secondo l'Office for National Statistics, ONS,, il PIL è cresciuto dello 0,2%, dopo ...

Gran Bretagna - cala oltre le attese la produzione industriale : Ancora uno stop la produzione industriale nel Regno Unito, mentre si segnala in timida ripresa l'attività manifatturiera , nel mese di maggio. Gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Nazionale di ...

Formula 1 - GP Gran Bretagna. Tutte le domande - tecniche - e le risposte di Silverstone : La partenza è stata il momento chiave della vittoria Ferrari? Mercedes temeva molto la partenza e lo aveva ammesso alla stampa anche Toto Wolff alla fine delle qualifiche. Ferrari, in questo 2018, ha ...

Gran Bretagna - il governo May perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

GP di Gran Bretagna 2018 è la gara di F1 più vista di sempre su Sky Sport : Il GP di F1 di Gran Bretagna in diretta esclusiva su Sky Sport Uno HD e Sky Sport F1 HD ha fatto segnare ieri un ascolto di 1.631.815 spettatori medi (+29% rispetto allo scorso anno) con il 13,32% di share e 2.364.304 spettatori unici. Si tratta della gara di F1 più vista di sempre su Sky. Su TV8 la differita alle 21.30 ha fatto segnare un ascolto di 1.949.591 spettatori medi con il 10,84% di share e 4.338.065 spettatori unici. L'ascolto ...

F1 Gran Bretagna - Hamilton accetta le scuse di Raikkonen : Il pilota della Ferrari, subito dopo la partenza, ha toccato la Mercedes del Campione del Mondo provocando un testa coda che gli ha fatto perdere posizioni. Hamilton però è riscuito, dall'ultima ...

Formula1 GP Gran Bretagna. Fast & Curious di Silverstone : Tre campioni del mondo sul podio in UK. Per Vettel è il 105° in carriera , 6° quest'anno, ad una distanza da Prost. Hamilton , 2°, è a 124 , 7° quest'anno, , mentre Raikkonen sale a 97 , 6° quest'...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : la supponenza della Mercedes un’arma in più per la Ferrari? Il trionfo di Vettel ha un valore particolare : Colpiti ed affondati. E’ questa la sensazione che stanno provando in questo momento in Mercedes, dopo il successo di Sebastian Vettel in uno dei feudi della Stella a tre punte, a Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Le Frecce d’Argento, lungo i curvoni veloci del tracciato britannico, vincevano da cinque anni consecutivi e la sesta pole position in carriera su questa pista di Lewis ...

Gran Bretagna : è morta l'inglese avvelenata dal nervino : Gran Bretagna . Dawn Sturgess è morta, dopo essere stata ricoverata in ospedale lo scorso sabato 30 giugno con il compagno 45enne Charlie Rowley, che resta in gravi condizioni. La cittadina inglese, ...

Ascolti TV | Domenica 8 luglio 2018. Miami Beach 13.31% - il Gp di Gran Bretagna 10.87%. Solo l’8.51% per Poldark : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 13.31% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8.51% di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.36%). Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto 1.034.000 spettatori con il 6.01% di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video 755.000 ...