Governo | Salvini | con Conte linea comune su migranti

Salvini : linea comune del Governo sui migranti : Roma, 11 lug., askanews, - 'Nel governo c'è una linea comune: rafforzare ancora di più la sicurezza dei cittadini italiani, ponendo al centro del dibattito europeo il fatto che non possiamo più essere ...

Migranti - vertice del Governo. Salvini : "A Innsbruck porterò la linea dura" : Mentre la nave Diciotti della Marina italiana navigava verso il Belpaese , dove ha ottenuto il via libera allo sbarco, il governo giallo verde si è ritrovato a Palazzo Chigi per un incontro 'a ...

Salvini : migranti - linea comune Governo : 20.56 "Siamo soddisfatti per i passi avanti fatti, passa la linea della fermezza che non è solo quella di Salvini, ma quella comune di tutto il governo. E' la linea che porterò a Innsbruck. Così il vicepresidente e ministro dell'Interno Salvini sul vertice interministeriale tenutosi oggi a Palazzo Chigi. Salvini, non presente alla riunione per impegni precedenti, incontrerà domattina il presidente del Consiglio Conte. Il vertice di Innsbruck ...

Migranti - è scontro nel Governo : Salvini vorrebbe negare l’approdo alla nave Diciotti - Toninelli lo smentisce : Di nuovo scontro nel governo giallo-blu e questa volta la questione Migranti è al centro del dibattito tra i ministri Salvini e Toninelli. In mattinata, Matteo Salvini ha cercato di negare lo sbarco dei 67 Migranti a bordo della Diciotti della Guardia Costiera Italiana ma è stato immediatamente bloccato dal collega Toninelli. Al momento, però, il Viminale non ha ancora indicato un porto d'approdo.Continua a leggere

Governo : fonti P. Chigi - Salvini? No screzi ma ruoli diversi : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Nessuno screzio, ma solo ruoli diversi. fonti di Palazzo Chigi assicurano che il clima nell’esecutivo ‘giallo verde’ è sereno, nonostante le fughe in avanti del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il premier Giuseppe Conte, in particolare, non mostra alcuna preoccupazione per quelle che potrebbero sembrare invasioni di campo: chi ha un ruolo politico forza, chi ha un ...

Voucher - è scontro nel Governo. Salvini li rivuole - Di Maio si oppone : BOERI Sul tema è intervenuto anche Tito Boeri, presidente dell'Inps, che a Sky Tg24 Economia, riguardo la possibile reintroduzione dei buoni lavoro, ha detto che quello dei Voucher 'può essere uno ...

SONDAGGI POLITICI/ Fiducia Governo - Lega ‘straccia’ M5s : Salvini-Giorgetti-Bongiorno superano Di Maio : SONDAGGI elettorali POLITICI: intenzioni di voto e ultime notizie, la Fiducia nel Governo Conte con la Lega che straccia il M5s nel consenso dei ministri. Salvini-Giorgetti battono Di Maio(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Governo : Salvini - solidarietà a Caporale : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Poche sere fa a Palomonte, Salerno, ignoti hanno appiccato un incendio davanti alla casa dei genitori del giornalista del Fatto Quotidiano. Indagano i carabinieri. In attesa che i responsabili vengano individuati, rinnoviamo l’impegno per riportare legalità e rispetto in questo Paese. Ad Antonello un abbraccio che estendo alla sua famiglia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo ...

Scontro nel Governo sui voucher. Salvini li rivuole - ma Luigi Di Maio si oppone : “M5S contrario allo sfruttamento” : Scontro sui voucher nel governo Conte. La Lega vorrebbe reintrodurli in maniera massiva per i lavoratori del settore agricolo e turistico ma Di Maio non è d'accordo: ": "Il tema dei voucher, se viene introdotto per sfruttare di nuovo la gente, troverà un argine, anzi un muro di cemento armato da parte del Movimento 5 Stelle. Non si deve entrare nel ragionamento 'o ce li fate sfruttare o li licenziamo'. L’impegno che io ho assunto è quello di ...

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il Governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Migranti : Governo - serve ripensamento missioni Ue. Salvini : 'Più risorse a Libia' : Il governo cerca una linea comune sui Migranti in vista del vertice tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. No ai movimenti secondari , insistere sul rafforzamento della protezione ...

Salvini : linea Governo unica su sicurezza - immigrati e antiterrorismo : Roma – “La linea del governo su sicurezza, immigrazione e antiterrorismo e’ una e una sola, non ci sono 3-4 linee di contrasto. Sono ben contento di questi 38 giorni di governo”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della presentazione del protocollo antincendio. “Il ministro Trenta non si e’ manifestato neanche in spirito”, risponde a chi ...