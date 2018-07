Google Assistant migliora l’interfaccia della sezione per la scelta delle voci

Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant : Xiaomi Mi Box 4 riceve la certificazione da parte della FCC, che mostra la presenza di un telecomando con un tasto dedicato a Netflix e microfono per attivare Google Assistant. L'articolo Xiaomi Mi Box 4 potrebbe avere un telecomando con funzioni per Netflix e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Da oggi serviranno meno "Hey Google" per parlare con Google Assistant e Home : Inizia oggi, per il momento esclusivamente negli USA, il roll out della funzione Continued Conversation di Google Assistant che ridurrà il numero di "Hey Google" e "Ok Google".

Google Assistant inizia a mostrare una nuova pagina "Esplora" : Google Assistant sta iniziando a mostrare una nuova schermata "Esplora" ad alcuni utenti Android. Si tratta di modifiche lato server e non troppo diffuse, quindi non "allarmatevi" se non le vedete ancora.

Google Assistant sbarca sulle Android TV 4K di Sony in UK : Sony sta ampliando la disponibilità di Google Assistant per la sua gamma di televisori smart commercializzati nel Regno Unito. Ecco in quali modelli arriverà

Google Assistant ora fornisce ulteriori dettagli su quando pioverà : Google Assistant è diventato più esperto nel meteo e ora è in grado di dirvi esattamente quando pioverà. Finora, chiedendo all'assistente Google se oggi pioverà, vi avrebbe risposto in modo affermativo o negativo, mentre da ora in poi vi fornirà maggiori dettagli come eventuali interruzioni delle precipitazioni.

Con Google Assistant è possibile aggiungere un segnaposto su Google Maps per il parcheggio : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS

App Google 8.8 prepara le etichette colorate per le voci di Assistant e tante altre novità : Nel pomeriggio di ieri è partito il roll out della nuova beta dell'App Google, che arriva così alla versione 8.8 e rivela, attraverso l'analisi dell'APK, una serie di novità che arriveranno nelle prossime versioni. Basti pensare all'esempio di Assistant, per il quale si sta lavorando su uno schema organizzativo con etichette colorate per contrassegnarne le voci ed alla nuova Google Podcasts.

Google Assistant e Amazon Alexa si aggiornano con la Stephen King Library : Google Assistant ed Amazon Alexa si aggiornano ed introducono una feature nuova, realizzata da Simon & Schuster e che prende il nome di Stephen King Library. Si tratta di una funzione pensata per rendere molto più agevole individuare quale tra i numerosi titoli di Stephen King ciascun utente dovrebbe leggere.

Il font Google Sans è in test nelle ricerche e gli smart display si mostrano in Google Assistant : Google sta testando il font Google Sans nei risultati della ricerca e il supporto agli smart display appare nelle impostazioni di Google Assistant.

Le novità di Google Assistant e Google Podcasts mostrate da alcuni screenshot : Dall'analisi del codice della versione 8.7 di App Google per Android arrivano nuove anticipazioni su una feature di Google Assistant in arrivo nel 2018

Google Assistant : nuova lista della spesa con immagini e suggerimenti : Dopo l'introduzione della lista della spesa su Google Assistant, che andava a sostituire quella presente su Google Keep, questa funzionalità era caduta un […]

Google Assistant su Google Home in un video spot tutto italiano : Google ha pubblicato su YouTube un nuovo video promozionale tutto italiano dedicato alle potenzialità di Google Assistant e Google Home. Guardiamolo insieme

Xbox One supporterà il controllo vocale tramite Google Assistant e Alexa : Con la dismissione definitiva di Kinect messo ormai fuori produzione e fuori sviluppo, i controlli vocali per Xbox One hanno cominciato a perdere la loro utilità in quanto l'unica alternativa consiste nell'utilizzare le cuffie, le quali però non sono comodissime e soprattutto per funzionare devono essere obbligatoriamente indossate. A quanto pare, secondo un'indiscrezione trapelata su Amazon e successivamente rilanciata dai

