Giro della Valle d' Aosta | Da oggi è 55mo Petit Tour

Ciclismo - Giro Rosa : la nuova maglia è della canadese Leah Kirchmann : Terza tappa del Giro d'Italia femminile vinta in volata dalla belga Jolien D'Hoore, bene l'italiana Giorgia Bronzini - Volata doveva essere e volata è stata nella terza frazione del "Giro Rosa U.C.I. ...

Ford - Il Giro di pista della Fiesta ST - VIDEO : Quest'oggi tocca alla Ford Fiesta ST scendere tra i cordoli della nostra pista di Vairano. La carta d'identità di questa variante pepata della piccola americana parla chiaro: con 200 CV e 290 Nm di coppia a 1.600 giri, è capace di superare i 230 km/h di velocità massima. Agile e scattante. Fin da subito, fra le qualità della Fiesta ST spicca la prontezza dell'EcoBoost, la cui spinta aumenta con generosa progressione verso la zona rossa del ...

Gaeta - porta al mare la foto della moglie che non c’è più : l’immagine fa il Giro del web : Giuseppe Giordano, pensionato di 70 anni, tre figli, tutti i giorni porta la foto della sua bella Ida sul lungomare Caboto di Gaeta: lei ormai da sette anni non c’è più, ma gli manca tanto, troppo, perché non se la porti, in qualche modo, sempre con sé. L’immagine di questo signore seduto sul muretto, con una cornice accanto, ha fatto il giro del web da quando un ritoratore del posto, Giorgia Moffa, ha pubblicato un commovente ...

Chris Froome - il deficit calorico tra i segreti della vittoria al Giro d’Italia : Quasi come una risposta alle tante critiche e discussioni dopo la sentenza di assoluzione per il caso salbutamolo, il Team Sky ha pubblicato una lunga serie di dati riguardanti Chris Froome [VIDEO] e il suo vittorioso assalto al Giro d’Italia. Lo squadrone britannico ha rilasciato i documenti sulla preparazione e le prestazioni del suo campione a BBC Sport in giugno e, da mercoledì, questi sono stati pubblicati. Molti dati sono relativi alla ...

Giro della Valle d'Aosta : Da mercoledì si corre sulle strade francesi valdostane e piemontesi : Satisfaction et confiance aussi de la part de l'assesseur au Tourisme et Sport de la Région Vallée d'Aoste, Aurelio Marguerettaz: 'L'organisation de cette course a montré au fil des années une ...

Eurocup - sorteggiati i Gironi della prossima edizione : ROMA - Si sono svolti quest'oggi a Barcellona i sorteggi dei quattro gironi in cui sono divise le 24 squadre che parteciperanno alla prossima edizione dell'Eurocup. L'urna non è stata particolarmente ...

Porsche - Il Giro di pista della 911 GT3 RS - VIDEO : La Porsche 911 GT3 RS è la versione stradale più vicina alla Cup che gareggia nel monomarca, una delle vetture che chiede di più al pilota nel giro di pista, perché sente tanto il rilascio del gas e ha una facile tendenza al sovrasterzo. Il sound dell'aspirato è semplicemente unico e i leggendari freni Porsche permettono una staccata decisa e sicura da velocità pazzesche. Richiede tanta esperienza. La RS non è un'auto facile. L'assetto ...

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due Gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Abarth - Il Giro di pista della 695 Assetto Corse - VIDEO : Abbiamo provato con mano le potenzialità da supercar della 695 Assetto Corse Evoluzione. Dove? Sulla nostra pista di Vairano, ovviamente. Con i suoi 215 CV sprigionati dal quattro cilindri 1.4 turbo e soli 920 kg di peso, questo piccolo bolide è in grado di offrire prestazioni entusiasmanti. Ma non è solo questione di "numeri". L'Assetto Corse aggiunge tutto quanto fa la differenza nell'adattamento alla pista: le sospensioni ...

Russia 2018 - valore della rosa e risultati sul campo nella fase a Gironi : Il valore della rosa è stato determinate per la vittoria del girone nel 50% dei casi e ha influito sul passaggio del turno per il 11 casi su 16. L'articolo Russia 2018, valore della rosa e risultati sul campo nella fase a gironi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali 2018 - tutti i record della fase a Gironi : È tempo di un primo bilancio a colpi di numeri e record per i Mondiali di Russia 2018, all’indomani della conclusione della fase eliminatoria e alla vigilia degli ottavi di finale (si inizia domani con Francia-Argentina alle 16 e Uruguay-Portogallo alle 20): tornano a casa 16 nazionali e ne restano altrettante in corsa per il titolo. La stella Neymar non brilla ancora come protagonista assoluto del torneo, ma ha un’attenuante non da poco: il ...

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della fase a Gironi : assenze inattese e tante sorprese... : D'avanti invece troviamo il meglio al mondo quasi, dato che manca Messi. Kane, Cristiano Ronaldo ed Hazard hanno un po' offuscato il duo uruguayano Cavani-Suarez, meritevole di menzione. Ecco dunque ...

Video/ Panama Tunisia (1-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - Girone G) : Video Panama Tunisia (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Vittoria in rimonta per le Aquile di Cartagine nella sfida di consolazione per il gruppo G(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:50:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la Top 11 della fase a Gironi : assenze inattese e tante sorprese… : Mondiali Russia 2018, dopo la fine della fase a gironi abbiamo stilato la Top 11 della competizione, in attesa degli scontri diretti che partiranno domani Mondiali Russia 2018, con le gare entusiasmanti di ieri sera, si è conclusa la prima fase, quella a gironi. Adesso è giunto il momento di concentrarsi sulla fase a scontri diretti, ma prima diamo un’occhiata agli uomini che si sono messi maggiormente in luce in questa prima parte ...