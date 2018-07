Giovani imprenditori di Confindustria in assemblea in montagna | Qui non solo

Decreto dignità bocciato da imprenditori e Giovani : Il sondaggio: ma le nuove norme piacciono alla metà degli italiani EDITORIALE / Il lavoro ingessato - di PAOLO GIACOMIN

A cosa serve la app per i Giovani imprenditori che investono al Sud : (Foto: Invitalia) Invitalia, l’agenzia del ministero dell’Economia che si occupa di attirare investimenti nel Belpaese, ha lanciato la prima app dedicata a un incentivo pubblico. Si tratta di Resto al Sud, un servizio nato per informare in modo diretto e immediato tutti i cittadini interessati all’omonimo bando dell’agenzia per aumentare gli investimenti nell’economia del Meridione. “L’app Resto al Sud ...

L'ing. Raffaele Trunfio eletto Presidente dei Giovani imprenditori dell'ANCE Avellino : Presso la sede dell'Associazione Costruttori Edili di Avellino si è svolta alle ore 17.00 l'Assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori Edili per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo ...

Si rinnova il magazine di Confindustria Giovani Imprenditori : ... è stata scelta da Confindustria Giovani Imprenditori per il restyling grafico del magazine Quale Impresa , storico strumento di comunicazione che dal 1973 informa il mondo interno ed esterno all'...

RIFORMA PENSIONI/ Giovani imprenditori Confindustria difendono legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 100 e l'integrazione da 200 euro al mese in provincia di Bolzano. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 giugno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 20:11:00 GMT)

Giovani imprenditori : lunedì 28 in Lapam si parla di come finanziare la propria impresa : La serata avrà come tema Il mondo dei finanziamenti Quali strumenti utilizzare in base all'obiettivo della impresa. Interverranno Marco Pignatti consulente Lapam e Pierantonio Guiglia di Stirapp. ...

Adriano Dagnello - Noi con L'Italia - : "Locali Commerciali In Comodato d'uso gratuito ai Giovani imprenditori per Incoraggiare l'avviamento ... : ... lo stesso di suo zio, Pasquale Dagnello, già consigliere comunale ed assessore provinciale, Adriano risponde così: 'Se ho cominciato ad avvicinarmi alla politica, lo devo a lui. Mio zio ha fatto ...