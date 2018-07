Giappone | gli ordini di macchinari crescono a maggio

Giappone - 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza : Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l’agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni […] L'articolo Giappone, 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri ...

Giappone - 176 morti per il maltempo. E col caldo si temono malori nei centri di accoglienza : Il maltempo sta piegando il Giappone. Le ricerche dei dispersi continuano, ma ormai le speranze di trovare in vita le persone che mancano all’appello si fanno sempre più deboli. Intanto l'agenzia nazionale lancia una nuova allerta: nei prossimi giorni le temperature nelle aree devastate dalle alluvioni potrebbero superare i 35 gradi.Continua a leggere

Giappone - 126 morti nelle alluvioni : migliaia di sfollati/ Ultime notizie video : rischio frane preoccupante : Alluvione in Giappone: salgono ad oltre 100 le vittime del maltempo, almeno 50 i dispersi. Il premier Shinzo Abe sospende gli impegni per recarsi nelle zone colpite.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:44:00 GMT)

Giappone : il cordoglio del Papa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 9 LUG - "Profondamente addolorato nell'apprendere della perdita della vita e delle ferite causate dalle gravi inondazioni dopo le forti piogge in Giappone, Sua Santità ...

Volley - due mesi ai Mondiali : l’Italia si prepara - esordio a Roma contro il Giappone! Gli azzurri vogliono incantare : Mancano due mesi esatti ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria. Domenica 9 settembre sono infatti previsti i due match d’apertura della rassegna iridata, scenderanno subito in campo le Nazionali dei Paesi ospitanti. Gli azzurri dunque calcheranno il palcoscenico del Foro Italico in Roma per un match all’aperto contro il Giappone: i ragazzi del CT Chicco Blengini incominceranno la propria ...

Maltempo in Giappone : il bilancio più grave degli ultimi decenni - 112 vittime accertate [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Maltempo in Giappone - oltre 85 le vittime : “È una battaglia contro il tempo” : Il numero delle vittime dovute alle forti piogge in Giappone ha toccato quota 85. E il tragico bilancio, secondo quanto ha spiegato il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga, potrebbe inasprirsi ulteriormente perché non si conosce la sorte di decine di dispersi nella zona meridionale della prefettura di Hiroshima.Continua a leggere

Maltempo - emergenza in Giappone : 24 morti - 3 milioni di famiglie evacuate e 500 abitazioni distrutte [FOTO] : 1/14 STR ...

SHOKO ASAHARA GIUSTIZIATO IN Giappone : CON LUI ALTRI 6 COMPLICI/ Governo pronto a impedire rappresaglie : SHOKO ASAHARA GIUSTIZIATO in GIAPPONE. Impiccati 6 membri della setta "Verità Suprema": uccisero 13 persone durante l'attentato alla metro con il gas nervino Sarin(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Shoko Asahara giustiziato in Giappone/ La setta che aveva decine di migliaia di seguaci anche in Russia : Shoko Asahara giustiziato in Giappone. Impiccati 6 membri della setta "Verità Suprema": uccisero 13 persone durante l'attentato alla metro con il gas nervino Sarin(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:19:00 GMT)

Giappone - condizioni economiche attese in miglioramento : Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in calo a 116,1 punti da 117,5. L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i ...

Giappone - frena la spesa delle famiglie : Teleborsa, - Diminuiscono le spese delle famiglie Giapponesi così come quelle delle famiglie degli operai. A maggio, le spese delle famiglie sono diminuite del 3,1% in termini nominali e del 3,9% in ...