Giappone | crescita contenuta per i prezzi alla produzione

Usa e Giappone - nel 2018 l'ICT stimola la crescita : Il Giappone è il terzo mercato ICT a livello mondiale dopo Cina e USA e vanta imprese note in tutto il mondo , come Hitachi, Sony, Panasonic, Fujitsu e NEC, che detengono importanti quote di mercato. ...

Giappone : a maggio retribuzioni in crescita +2 - 1% su anno : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – Continuano a crescere le retribuzioni nel Sol Levante, che segnano a maggio il decimo incremento consecutivo. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero della Salute, Lavoro e Welfare Giapponese, si è registrato un incremento dei salari lordi del 2,1% su base annua, più alto del previsto +0,9%. L'articolo Giappone: a maggio retribuzioni in crescita +2,1% su anno sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Giappone - in crescita il PMI manifatturiero : Teleborsa, - Balzo in avanti per l'attività della manifattura in Giappone nel mese di giugno, nonostante una revisione al ribasso della stima preliminare. Il dato definitivo dell'indice PMI ...

Giappone : crescita produzione industriale al 4 - 2% in maggio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in maggio la produzione industriale è aumentata in Giappone del 4,2% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al 2,6% della lettura finale di aprile , 2,4% in marzo, ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 2 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in aprile la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,6% annuo, in miglioramento rispetto al 2,5% della lettura preliminare e contro il 2,4% del dato ...

Giappone - in crescita oltre attese l'indice dell'attività terziaria : Lo comunica il Ministero dell'economia e dell'industria. Il dato risulta leggermente al di sopra delle attese degli analisti, che erano per un incremento dello 0,6%, e mostra un forte miglioramento ...

Giappone - forte crescita per gli ordini di macchinari : Teleborsa, - Il settore industriale del Giappone torna in forte crescita, in particolare per gli ordini di macchinari, nel mese di aprile dopo il passo indietro di marzo. Il totale degli ordinativi al ...

Giappone : le trimestrali confermano le prospettive di crescita - InvestireOggi.it : L'irripidimento delle curve dei rendimenti statunitensi e la sovraperformance delle materie prime hanno pesato sulla performance relativa del fondo nel corso del mese. Parallelamente, prevediamo ...

In Giappone battuta d'arresto della crescita : Pil I trim -0 - 2% : Roma, 16 mag. , askanews, L'economia del Giappone inciampa nel primo trimestre, segnando la prima contrazione da due anni a questa parte che rappresenta anche un nuovo smacco per il governo di Shinzo Abe, già sotto pressione per ...

