George Clooney ferito in un incidente in Sardegna. Il medico : 'Voleva solo tornare sul set' : 'Dottore, dimmi quando posso tornare sul set, a girare'. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così e un italiano così così, George Clooney si è presentato al primario dell'ospedale ...

“Finalmente!”. Ella e Alexander Clooney. Mai visti i figli di George e Amal? : ”Sto scoprendo che avere due gemelli è come avere ben più di due figli. E poi sono diversissimi. Ella è tutta occhi e ti guarda in maniera intensa ma delicata. Lui non fa altro che mangiare, dormire, ridere e fare versetti come ‘Uh, uh’. È bellissimo stare con loro. Mi fanno divertire un mondo. E Amal è una mamma straordinaria. Nei primi mesi dormiva due ore per volta, a intervalli, sempre pronta ad allattarli. È ...

«Dottore, dimmi quando posso tornare sul set, a girare». Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così e un italiano così così,...

Incidente George Clooney in Sardegna - le condizioni di salute dell’attore : George Clooney ieri si è scontrato contro un’auto mentre viaggiava a bordo del suo motorino, ecco le condizioni di salute dell’attore dopo l’Incidente in Sardegna George Clooney, in Italia per lavoro, ha avuto una brutta disavventura ieri in Sardegna. Mentre stava percorrendo la statale 125 orientale sarda tra Loiri Porto San Paolo e Olbia, a bordo di uno scooter Yamaha, si è scontrato con una Mercedes che non gli ha dato ...

L'incidente a George Clooney : ecco il momento dell'impatto : L'attore George Clooney è stato coinvolto in un brutto incidente mentre stava recandosi in moto dalla casa di Punta Aldìa a Olbia, dove sta girando la serie tv Catch22. Un'auto che proveniva dalla ...

L'attore è volato in aria dopo lo scontro con l'auto che stava svoltando

George Clooney - incidente in moto in Sardegna : ricoverato in ospedale In English | La Sardegna di Clooney : OLBIA - In moto, come ogni mattina, andava sul set della serie tv Catch 22. Un dosso, una curva e all'improvviso un'auto davanti : George Clooney, che guidava tranquillo la sua Yamaha T Max, l'ha ...

