Gelo con Washington? Colpa delle élite americane

“Voi…”. Charlotte - che peste! L’ha detto davanti a tutti. Con questa faccetta d’anGelo : Sui social da tempo impazza da tempo la divertentissima pagina ‘Baby George ti disprezza’, ma a quanto pare il royal baby che più ‘disprezza’ non è il primogenito di William e Kate Middleton ma l’insospettabile faccia d’angelo della sorella, Charlotte. Si scherza, eh, ma il titolo ‘Cheecky Charlotte’ (Charlotte sfacciata) non è farina del nostro sacco, ma dei tabloid britannici che hanno saputo cosa ha detto la femminuccia di casa in ...

Il Festival di SantarcanGelo batte la sua valuta digitale : il SantaCoin punta a sviluppare l'economia circolare : A Santarcangelo di Romagna i biglietti degli spettacoli del Festival, con tanto di sconto del 10%, e alcuni servizi forniti da artigiani del comune

Cristiano Ronaldo - Gelo con Florentino. E nessuna festa d'addio : Florentino Perez. AFP Momento di stallo a Madrid. Florentino Perez vuole che sia Cristiano Ronaldo a dire che se ne vuole andare, che la responsabilità del divorzio ricada sul giocatore, e da parte di ...

Belen - che Gelo con Iannone! La crisi tra la Rodriguez ed il fidanzato è sempre più nera : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone di nuovo insieme, ma tra i due pare calato il gelo: la crisi tra la showgirl ed il pilota di MotoGp è sempre più nera Belen Rodriguez è impegnata in questo periodo nel programma calcistico ‘Balalaika‘. La meravigliosa showgirl, che si mostra all’interno della trasmissione non proprio competente nella materia calcistica, non ha però un ruolo secondario all’interno del programma. La ...

Nino D'AnGelo : "Ho conosciuto la depressione - il dolore mi ha cambiato e oggi sono un uomo felice" | L'INTERVISTA : Il suo più grande orgoglio, oltre alla famiglia, è essere riuscito - contro ogni diktat delle grandi case discografiche - a cantare in napoletano, sempre e ovunque. Ogni tanto una "sporcatura"...

“Dopo la morte di Fabrizio Frizzi…”. Carlo Conti lo confessa davanti a tutti : è Gelo tra il pubblico e i colleghi. Una decisione definitiva : “Abbiamo scelto di presentare i palinsesti non casualmente qui, alla Dear Nomentana” perché “questi diventano gli ‘Studi Televisivi Fabrizio Frizzi'”. Lo ha detto ieri, in occasione della presentazione romana dei palinsesti autunnali 2018 della Rai, il Dg di viale Mazzini, Mario Orfeo. Al momento dell’annuncio il Dg ha chiamato accanto a sé la presidente della Rai, Monica Maggioni, e l’amico e ...

[Il retroscena] Salvini - il partito figlio della truffa e il grande Gelo con il Quirinale. Si rischia il conflitto istituzionale : Immigrazione, economia, lavoro e sviluppo. Ora anche giustizia. Come un vero giocatore d'azzardo Matteo Salvini gioca e scommette a sangue freddo su più tavoli sapendo che, sollecitati nel modo ...

Temptation Island - nuova clip 1^ puntata : Ida Gelosa e falò di confronto per Valentina : Dopo una lunga attesa, ritorna su Canale 5 il famoso reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. La nuova edizione di 'Temptation Island 2018' andra' in onda in data lunedì 9 luglio con il primo appuntamento serale. In questa stagione non mancheranno i colpi di scena: i telespettatori infatti, a partire dalla prima puntata, assisteranno gia' ad una richiesta di falò di confronto. Chi sara' la coppia che abbandonera' anticipatamente il ...

Fondi Lega - fonti del Carroccio annunciano incontro al Quirinale| Gelo dal Colle : non ci risulta : Dal Carroccio viene fatta trapelare l'indiscrezione che ci sono in corso contatti con il Quirinale. Ma arriva una secca smentita

Fondi della Lega - pressing di Salvini : «Mattarella mi incontri». Gelo del Colle : «Il presidente della Repubblica è all’estero ed è all’oscuro di qualunque contatto», fanno sapere dal Quirinale. Il ministro della Giustizia Bonafede: «Le sentenze vanno rispettate»

Arbitri : AnGelo Montesardi confermato nella Can5 per il 2018-2019 : L'avvocato Angelo Montesardi, di Latiano, è stato confermato responsabile della Can5 per la stagione 2018/19. Ad annunciarlo è stato il comitato nazionale dell'Aia , Associazione italiana Arbitri, . ...

Una Vita Anticipazioni 6 luglio 2018 : il virus della Gelosia contagia Elvira - Casilda e Cayetana : Elvira tenta di ingelosire Simon, Casilda ha paura che Martin nutra interesse per Habiba, Cayetana fa terra bruciata attorno a Teresa.

Belen Rodriguez - il grande Gelo con Andrea Iannone : i baci sono solo per il figlio Santiago ESCLUSIVO : Ecco la cronaca di un'ordinaria serata di movida milanese, al Cafe Radetzky. Belen Rodriguez e il sesso acrobatico con tutti i suoi uomini - GUARDA A DOVUTA DISTANZA - Andrea Iannone è seduto al ...

Con la Notte Rosa a SantarcanGelo di Romagna al via la 48edizione di SantarcanGelo Festival : Imbosco è il luogo che accoglie artisti e pubblico quando gli spettacoli sono terminati, per un momento di distensione, comunità, ballo e divertimento con DJ italiani e internazionali. Il programma ...