Frattura nel Pd aquilano | il segretario Piacente convoca con urgenza gli organismi del

MotoGp – Petrucci in pista nonostante la Frattura : “ecco come è andata nelle Fp1” : Danilo Petrucci in pista nonostante la frattura del metatarso: le prime impressioni del ternano della Pramac dopo le Fp1 del Gp d’Olanda frattura del metatarso per Danilo Petrucci a causa della caduta nella giornata di test al Montmelò della scorsa settimana. Il ternano del team Pramac però è tornato in pista oggi, in sella alla sua Desmosedici Gp per la prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda. Un po’ di dolore non ...

Isera - infortunio nel cantiere : cade dal camion e si Frattura una vertebra : Isera. E' caduto dal cassone del camion che stava scaricando. E' accaduto poco dopo le 9.30, in una casa in costruzione in località Brom, a monte dell'abitato di Isera. Il muratore è caduto di schiena ...

Jeffery Herlings/ Motocross : il leader della Mxgp si Frattura la clavicola - Cairoli spera nel rilancio : Motocross, Jeffrey Herlings is frattura la clavicola: l'olandese leader del campionato Mxgp in forte dubbio per il Gp di Lombardia a Ottobiano. Tony Cairoli spera nel rilancio al titolo.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 11:30:00 GMT)