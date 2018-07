Francesco Monte beccato a fumare in vacanza prima di Tale e quale show?

lanostratv

: RT @escapwithfedex: Paola di benedetto è stata con Mattia Gentile poi ci ha provato con Francesco Monte 21 giugno (sempre 2018) esce la no… - missyoux_ : RT @escapwithfedex: Paola di benedetto è stata con Mattia Gentile poi ci ha provato con Francesco Monte 21 giugno (sempre 2018) esce la no… - plumeandroses : RT @escapwithfedex: Paola di benedetto è stata con Mattia Gentile poi ci ha provato con Francesco Monte 21 giugno (sempre 2018) esce la no… - DaMartina : RT @escapwithfedex: Paola di benedetto è stata con Mattia Gentile poi ci ha provato con Francesco Monte 21 giugno (sempre 2018) esce la no… -

(Di mercoledì 11 luglio 2018)fuma incon gli amici Tra una serata in giro per l’Italia ed un’altraha trovato il tempo per fare le valigie e volare a Formentera. L’ex naufrago della tredicesima edizione de L’Isola dei famosi è stato immortalato dal settimanale Novella 2000 ala tanto discussa sigaretta rollata con gli amici. Le foto stanno facendo il giro del web e stanno di nuovo dividendo l’opionione pubblica: c’è chi sostiene che si tratti di tabacco trinciato e chi invece di marijuana, altrettanti invocano il nome di Eva Henger per analizzare le immagini della rivista. Nella sua breve permanenza in Honduras, l’ex attrice pornografica è diventata uno dei personaggi più discussi dell’edizione, in seguito ad alcune sue dichiarazioni rivolte a, affermando di averlo sorpreso in più occasioni ...