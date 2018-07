Florenzi lascia la Roma? Ottimismo per il rinnovo | Monchi fa muro contro l’Inter di

Florenzi all'Inter?/ L'esterno della Roma non vuole lasciare la capitale ed attende la proposta sul rinnovo : Florenzi sembra intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo della Roma. Si allontana quindi l'Inter che aveva scelto lui come nuovo esterno in caso di rottura con i giallorossi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:10:00 GMT)