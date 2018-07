Fiamme all' impianto rifiuti Forza Italia chiama il governo

Roma - Fiamme in un palazzo alla Pisana : inquilini evacuati dai balconi : fiamme in un appartamento al quinto piano di un palazzo di otto piani in via Mario de Renzi, in zona Pisana alla periferia di Roma. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che ...

Incendi USA - situazione drammatica in California : un morto e diversi animali uccisi dalle Fiamme [GALLERY] : 1/17 ...

Macerata - vasto incendio alla Orim : Fiamme alte 10 metri. Piediripa invasa dal fumo : Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla ditta che smaltisce rifiuti speciali, poi evacuata così come gli uffici nelle vicinanze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il sindaco Carancini su Facebook: "Non uscite di casa". Intorno alle 20 l'incendio è stato domato.Continua a leggere

Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela/ Ultime notizie video : kalashnikov e auto in Fiamme - colpo fallito : Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela: commando armato in azione questa mattina. Il colpo è fallito grazie al sistema di allarme, malviventi armati in fuga.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Strada sbarrata - mezzi in Fiamme e punte chiodate. Ma l'assalto fallisce : Attimi di panico, intorno alle 8 di questa mattina, lungo la Foggia - Candela dove, all'altezza dell'uscita Castelluccio/Orta Nova, un commando armato ha assaltato un mezzo portavalori dell'istituto 'Cosmopol'...

«Il motore è in Fiamme» - volo rientra a Malpensa. Ma era un falso allarme : L'allarme è partito dalla cabina del pilota intorno alle 21, erano trascorsi soltanto pochi minuti dal decollo da Malpensa. Il volo Easyjet era diretto ad Héraclion, la capitale dell'isola di Creta, ...

"Motore in Fiamme" : paura sull'aereo a Malpensa - ma era un falso allarme : Il pilota del volo Easyjet diretto a Creta, subito dopo il decollo, ha chiesto di rientrare: fortunatamente, si sarebbe trattato di un semplice guasto tecnito. Panico per i 178 passeggeri a bordo: visitati all'ambulatorio dell'aeroporto, stanno tutti bene

Sestri Ponente - box in Fiamme. Rientrano gli abitanti allontanati | : Sul posto i vigili del fuoco e la polizia. Nessun intossicato. Il rogo è stato spento ma proseguono gli accertamenti sull’appartamento che si trova sopra al magazzino

In Fiamme deposito di ecoballe nel Napoletano. Legambiente : 'Troppi episodi sospetti' : 'C'è puzza di bruciato dietro l'escalation di incendi sospetti che nell'ultima settimana stanno colpendo impianti di gestione e stoccaggio dei rifiuti in Campania'. Lo sostiene, in una nota, Michele ...

Maxi incendio nel Napoletano : in Fiamme deposito di ecoballe - traffico in tilt : SAN VITALIANO - Maxi incendio: vanno a fuoco i capannoni della società Ambiente srl del gruppo Bruscino. Una nube di fumo nera visibile in tutto il circondario e lingue di fuoco altissime...

Incidente Hulkenberg/ Video F1 - fumo e Fiamme dalla Renault del pilota tedesco (GP Austria 2018) : Incidente Hulkenberg, Video F1: fumo e fiamme dalla Renault del pilota tedesco nella gara del GP Austria 2018. Le ultime notizie: problemi alla power unit(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Napoli - in Fiamme palazzo Maddaloni : «E ora abbiamo paura degli sciacalli» : L'odore acre di bruciato, complice il vento, si sente ancora in via Toledo a Napoli, dove solo stamattina all'alba è stato domato l'incendio che ha colpito l'ultimo piano di...

Napoli - domato all'alba l'incendio di Palazzo Maddaloni : in Fiamme legno e asfalto : È stato completato solo alle 5 di questa mattina lo spegnimento dell'incendio che ha interessato nella serata di ieri l'ultimo piano di un antico edificio, Palazzo Carafa di Maddaloni, nella centrale ...