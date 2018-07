Fca | la Juve acquista CR7 e Usb proclama 2 giorni sciopero a Melfi

Ronaldo alla Juve? Sciopero per gli operai della Fca di Melfi : L'acquisto di CR7 da parte della Juventus ha scatenato diverse reazioni: l'ultima è quella dell'Unione Sindacale di Base. L'articolo Ronaldo alla Juve? Sciopero per gli operai della FCA di Melfi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - Ronaldo sarà il testimonial di Fca nel mondo e vale più del Salvador Mundi di Leonardo : Quando ha capito di poter arrivare al giocatore più forte del mondo, la Juve ha iniziato a pianificare ogni cosa nei minimi dettagli e nel massimo riserbo, per non farsi trovare impreparata nel ...

Operaio Fca contro Ronaldo alla Juve : "Vergogna - intervenga Di Maio" : Mentre i tifosi della Juventus attendono con ansia l'arrivo di Cristiano Ronaldo, c'è chi protesta per il possibile acquisto dell'ex del Real Madrid. "Dopo Higuain, pure Cristiano Ronaldo? È una vergogna". Non nasconde la sua rabbia Gerardo Giannone, Operaio Fca dello stabilimento di Pomigliano d'Arco che da 18 anni lavora in Fiat. L'uomo, all'agenzia di stampa Dire, ha espresso tutto il suo rancore per il possibile acquisto di Ronaldo da parte ...

CRISTIANO RONALDO - Fca SI VERGOGNI/ “10 anni senza aumentare i salari!” : operaio di Pomigliano contro la Juve : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:40:00 GMT)

Juve-Ronaldo - 120 mln di stipendio "CR7 ambasciatore di Fca" Ecco i dettagli della trattativa : Cristiano Ronaldo sta trattando con la Juventus. Ormai non si sono più dubbi: quella che sembrava una voce di fantamercato si è trasformata in una vera e propria trattativa. Mission Impossibile? Segui su affaritaliani.it

