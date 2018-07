Farmaci | l' Italia primo produttore in Europa | superata la Germania

Italia supera Germania - primo produttore Farmaci in Ue : Nella classifica per export dei 119 settori dell'economia in Italia, nel 1991 i medicinali erano al 57/mo posto, oggi sono al quarto, dopo due settori della meccanica e gli autotrasporti,. Inoltre, ...

Dopati per lavorare : in Italia Farmaci usati come droga per migliorare le prestazioni : Secondo uno studio condotto in 15 Paesi del mondo su decine di migliaia di persone, il 14% ha riferito di aver preso degli stimolanti almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, un +5% rispetto ...

Amazon alla guerra delle Farmacie Bezos sfida l'italiano Pessina Acquistata la catena online Pillpack : Prima il lancio di una linea propria di farmaci da banco (i cosiddetti Otc, over the counter, drugs) Basic Care, realizzata poi in concreto dalla casa farmaceutica specializzata in farmaci generici Perrigo. Decisione che aveva messo in allarme i big delle catene di farmacie americane quotate a Wall Street, come ad esempio Walgreens Boots Alliance Segui su affaritaliani.it

Tumori : studio italiano apre ai Farmaci antiacidi contro il cancro al fegato : Nuova strategia di cura dell’epatocarcinoma, con farmaci antiacidi in grado di bloccare il tumore per via diretta attraverso l’attivazione delle risposte immunitarie: lo dimostrano i risultati di uno studio reso possibile dalla stretta collaborazione tra clinici, immunologi, biochimici e patologi dell’Istituto nazionale Tumori di Milano e di altri centri di riferimento nazionali – tra cui le università di Firenze e di ...

Farmaci - 200mila italiani ancora non trattati con medicinali biologici : Sono ancora 200mila gli italiani colpiti da malattie autoimmuni trattabili con Farmaci biologici, che invece, allo stato attuale, vengono curati con medicinali tradizionali: un numero consistente e un bacino di spesa considerevole per la sanità pubblica. Lo affermano gli esperti riuniti in una tavola rotonda a Mestre, evidenziano come “un migliore accesso alle terapie, grazie all’impiego di Farmaci biosimilari, comporterebbe nel ...

200 mila italiani ancora non trattati con Farmaci biologici : Mestre, 31 mag. , AdnKronos Salute, - Sono ancora 200 mila gli italiani colpiti da malattie autoimmuni trattabili con farmaci biologici, che invece, allo stato attuale, vengono curati con medicinali ...

200 mila italiani ancora non trattati con Farmaci biologici : ... come è emerso oggi a Mestre durante l'evento " Reumatologia e Dermatologia, un racconto in evoluzione ", dove clinici ed esperti di farmaco-economia hanno tracciato insieme le principali sfide e ...

Farmaci : “Non trattati con biologici 200mila italiani” : Sono ancora 200 mila gli italiani colpiti da malattie autoimmuni trattabili con Farmaci biologici, che invece, allo stato attuale, vengono curati con medicinali tradizionali: un numero consistente e un bacino di spesa considerevole per la sanità pubblica. Lo affermano gli esperti riuniti in una tavola rotonda a Mestre, evidenziano come “un migliore accesso alle terapie, grazie all’impiego di Farmaci biosimilari, comporterebbe nel ...

Dall’Italia i pioppi mangia-Farmaci : depurano le acque reflue : L’inquinamento da prodotti farmaceutici rappresenta un problema globale a cui la comunità scientifica cerca di trovare soluzioni e oggi si aprono nuove possibilità grazie alle capacità di accumularli e degradarli da parte di alcune piante e, in particolare, del pioppo. Uno studio condotto dall’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con Helmholtz Zentrum di Monaco di Baviera, pubblicato sulla rivista ...

Farmaci : in Italia aumenta uso ansiolitici : +8% in un anno : Roma, 25 mag. , askanews, Cresce l'uso di ansiolitici, ipnotici e sedativi in Italia , benzodiazepine, il cui consumo nel 2017 si è attestato a circa 50 DDD/1000 abitanti ogni giorno, con un ...

Salvini : “Troppi italiani usano psicoFarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino : www.spinoza.it L'articolo Salvini: “Troppi italiani usano psicofarmaci”. Pensa che ridere quando avranno tutti una pistola sul comodino proviene da Il Fatto Quotidiano.

Italiani e psicoFarmaci - cosa c'è di vero in quello che dice Matteo Salvini : Salvini dice che l'elevato consumo di psicofarmaci sarebbe dovuto a "mancanze di speranza, fiducia, prospettive". Ma lo scenario è più complesso

Italiani e psicoFarmaci - cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

E in Europa va peggio/ PsicoFarmaci e disagio - il vero boom è nell'Italia del Nord : Gli Psicofarmaci sono in questi giorni tirati in ballo anche dalla politica come indice di uno stato di disagio in cui vive la popolazione italiana. Secondo Salvini il 20% degli italiani assumerebbe ...