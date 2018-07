FAO e WorldFish | partnership per costruire la resilienza di pescatori e acquacoltori

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) L’International Center for Living Aquatic Resources Management () e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), hanno firmato oggi un accordo di collaborazione per rafforzare l’impegno comune nelladeie dei piccoli, promuovere l’acquacoltura sostenibile e migliorare la filiera del valore della pesca. La collaborazione sfrutterà il potere della ricerca in ambito ittico, dell’acquacoltura e della filiera della pesca per migliorare i programmi e le politiche a beneficio di milioni didi comunità tra le più povere del pianeta. Nel mondo, circa 60 milioni di persone (il 14 per cento donne) sono direttamente impegnate nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Pubblicato questa settimana, l’ultimo rapporto “Lo Stato ...