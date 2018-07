Facebook | prima maximulta Uk per scandalo Cambridge Analytica

Scandalo dati - prima multa a Facebook : 500mila sterline : prima multa a Facebook per lo Scandalo di Cambridge Analytica che ha violato i dati di 87 milioni di utenti del social media nel mondo. Secondo l'Information Commissioner's Office, Ico,, l'authority britannica sulla privacy e i dati, Facebook ha violato la legge non tutelando gli utenti e per questo gli è stata inflitta una ...

Salvini posta su Facebook la foto della casa sinti demolita : 'Dalle parole ai fatti - prima gli italiani' : 'Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo sinti non autorizzato. Dalle parole ai fatti. prima gli italiani'. Lo scrive in un ...

Rai Sport - su Facebook il post del Primato Nazionale su Aquarius : caos a Viale Mazzini - scuse e mistero : Qualcosa che con lo Sport non c'entra niente: ci sarà da indagare. E appena dopo la pubblicazione di quel post, da sinistra, si è urlato allo scandalo. ' Gravissimo ', tuonavano da Potere al Popolo, ...

Roberto Benigni è morto in un incidente stradale/ Prima bufala di giugno su Facebook : comico vivo e vegeto : Roberto Benigni è morto in un incidente stradale? Una fake news: comico toscano vivo e vegeto, è una bufala. Nuova notizia falsa diffusa nelle scorse ore sul web, morto l'attore (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 08:36:00 GMT)

Facebook in prima linea contro il Revenge Porn : Indietro 25 maggio 2018 2018-05-25T14:07:42+00:00 ROMA – Utilizzare foto di nudo per combattere il Revenge Porn. E' l'idea di Facebook per bloccare sul nascere la diffusione di eventuali immagini esplicite, proprio grazie al loro riconoscimento. Il progetto, ancora in sviluppo, è stato testato in Australia lo scorso anno, ma solo adesso ha raggiunto l'Europa.