F1 | Mondiale 2018 | la Ferrari dei piccoli passi ha sorpreso la Mercedes a Silverstone

Russia 2018 - Rooney : “spero che l’Inghilterra vinca il Mondiale” : “L’Inghilterra sta facendo cose fantastiche: speriamo di poter vincere i Mondiali”. Queste le parole della bandiera inglese Wayne Rooney, a proposito del percorso dei Tre Leoni nella kermesse iridata in Russia. L’attaccante ex Manchester United ed Everton, e’ da poco approdato al Dc United, franchigia di Washington che milita nella Major League Soccer. Oggi ha parlato a margine della cerimonia di inaugurazione ...

Russia 2018 - in semifinale il nuovo assetto del calcio Mondiale : la meglio gioventù ha soppiantato la tradizione : È il momento del nuovo che avanza, del futuro che aspettavamo da anni: i talenti del Belgio, i giovani della Francia, il genio balcanico della Croazia e la modernità dell’antica Inghilterra. I Mondiali 2018 non sono un’edizione come tante, ma quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova storia del calcio: fuori il Brasile nei quarti, Germania, Spagna e Argentina avevano salutato già prima, l’Italia (e mettiamoci pure l’Olanda) ...

Moto2 - GP Germania 2018 : Francesco Bagnaia la carta principale per l’Italia. Il Mondiale è possibile - Oliveira l’avversario più pericoloso : L’Italia è nelle mani di “Pecco“. Sembra un titolo sensazionalistico per avere qualche click in più ma non è così. Francesco Bagnaia dello Sky Racing Team VR46, impegnato nel Mondiale Moto2 2018, non sta deludendo le attese. Dopo un 2017 di apprendistato, la stagione corrente doveva essere quella della conferma e del sigillo e fino ad ora i risultati sono stati assai lusinghieri: quattro vittorie, un terzo posto e la vetta ...

Russia 2018 - il Mondiale vinto dall'Africa - che però è tornata indietro agli anni '80 - : Le squadre del Continente Nero fuori subito, non accadeva dal 1982, ma Belgio e Francia sono piene di africani. Il caso della nazionale del Congo

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari esce rafforzata dal trittico estivo. Mercedes spalle al muro : Settimana di pausa in Formula 1 dopo un mese letteralmente infuocato. Il trittico estivo è stato appena consegnato agli archivi e il Mondiale si avvia verso il giro di boa. Francia, Austria e Gran Bretagna. Tre gare diverse, che hanno ribaltato le certezze che credevamo di avere e i valori giorno dopo giorno, giro dopo giro, curva dopo curva. Un trittico che, senza ombra di dubbio, ha sorriso alla Ferrari, che di fatto ha ottenuto una sola ...

Wimbledon 2018 - Camila Giorgi scala il ranking Mondiale! Quante posizioni guadagnate nella classifica Wta? : Camila Giorgi sta letteralmente volando a Wimbledon 2018 e si è qualificata ai quarti di finale del terzo Slam stagionale grazie all’agevole successo sulla russa Ekaterina Makarova. Il trionfo odierno permetterà alla marchigiana di proseguire la propria avventura sull’erba londinese e con buona probabilità affronterà Serena Williams in un quarto di finale davvero pirotecnico: la 26enne non vuole smettere di sognare e proverà a ...

MotoMondiale - GP Germania 2018 : programma - orari e tv : Il Motomondiale fa tappa in Germania, per il nono appuntamento della stagione. Si corre al Sachsenring, seconda casa di Marc Marquez, che su questa pista domina in lungo ed in largo da anni. Una brutta notizia per tutti i suoi rivali che sperano di mettergli i bastoni tra le ruote prima della pausa estiva che si concluderà il 5 agosto con il Gran Premio della Repubblica Ceca. In tutte e tre le classi, comunque, saranno in palio punti pesanti sul ...

Russia 2018 : Brasile - giocatori sostengono Tite dopo ko Mondiale : I giocatori brasiliani hanno appoggiato la decisione della loro federazione di offrire all’allenatore Tite un nuovo contratto dopo che la squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo in Russia nei quarti di finale. “Ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto il difensore Miranda. “Ha avuto una buona Coppa del Mondo con noi e non possiamo giudicare il lavoro di un allenatore in una partita, penso che dovrebbe ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel al top verso la sosta estiva - la Mercedes accuserà il colpo? : Non si può certo parlare di colpo da ko, è assolutamente prematuro, ma la vittoria di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna (che chiudeva il trittico di inizio estate) è stata un vero e proprio montante dritto al mento della Mercedes. Le Frecce d’argento, che a Silverstone banchettavano da ben cinque anni, si sono viste soffiare il successo su uno dei loro terreni di caccia preferiti, nonché casa di Lewis Hamilton. Come risponderà, ora, ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel - magia da Campione! Vince nella tana del nemico - allungo su Hamilton. Ora il sogno Mondiale è vivissimo : “Vogliamo sfatare il tabù di Silverstone ed interrompere la serie positiva della Mercedes“. Era questo il proposito di Sebastian Vettel e della Ferrari alla vigilia del GP di Gran Bretagna, decimo round del Mondiale di Formula Uno 2018. Detto, fatto e trionfo del teutonico, il quarto di questa stagione ed il cinquantunesimo in carriera come un certo Alain Prost. E’ stato tutto perfetto: la partenza, prendendo la vetta ai danni ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Sebastian Vettel vola in testa - +8 su Lewis Hamilton dopo il GP Gran Bretagna : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti F1. Il pilota della Ferrari ha vinto il GP di Gran Bretagna 2018 precedendo il Grande rivale Lewis Hamilton e ora ha otto punti di vantaggio sul Campione del Mondo: un gap importante che il tedesco ha saputo costruirsi con Grande verve. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA PUNTI 1. Sebastian Vettel 171 2. Lewis Hamilton 163 3. Kimi Raikkonen 116 4. Daniel ...

