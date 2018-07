F1 McLaren | Brown | «Per tornare al top ci vorranno anni»

F1 - Zak Brown spaventa la McLaren : “ci vorrà un po’ di tempo prima di tornare a vincere - sarà un lungo viaggio” : Il boss della McLaren ha messo in guardia i tifosi, svelando come bisognerà attendere un bel po’ prima che il team torni a vincere La situazione non è facile in casa McLaren, la vittoria resta una chimera e l’unico obiettivo di Alonso e Vandoorne resta la zona punti. Il futuro non appare affatto roseo, lo confermano le parole di Zak Brown che ha svelato come passerà molto tempo prima la scuderia di Woking torni al ...

F1 - trattativa McLaren-Raikkonen? Sorprendente apertura di Zak Brown : “vi dico come stanno le cose” : Il boss della scuderia di Woking non ha escluso un possibile contatto con Raikkonen, nel caso in cui il finlandese dovesse lasciare la Ferrari Al momento è puro mercato, ma la McLaren pensa eccome a Kimi Raikkonen per sostituire Fernando Alonso. La scuderia di Woking, che perderà quasi sicuramente il prossimo anno Alonso, ha deciso di inserire sul proprio taccuino anche il nome del finlandese, in scadenza di contratto con la ...