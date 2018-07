Euro | Di Maio ' Il governo non lavora all uscita dalla moneta unica'

Pensioni d’oro - Di Maio vuole tagliare assegni sopra i 4-5mila Euro netti. Inps : “Sono 40mila” : Luigi Di Maio ha annunciato tagli per chi prende una pensione "sopra i 4-5 mila euro netti". Nel mirino ci sarebbero quindi le Pensioni d'oro, che secondo l'Inps in Italia ammontano a circa 40mila. Per il presidente Boeri, la soluzione sta invece nell'anticipare il metodo contributivo, legato a quanto effettivamente versato, a tutti coloro che si trovano sopra i 5 mila euro lordi.Continua a leggere

Porti aperti a navi militari - per Di Maio è colpa degli 80 Euro di Renzi. L’ex premier : “È una bugia” : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno puntato il dito contro i governi precedenti, e in particolare contro Renzi, 'colpevole', secondo loro, di aver barattato la flessibilità con l'apertura dei Porti alle navi militari straniere cariche di migranti. Renzi: "La flessibilità non c'entra nulla con le politiche migratorie. Nulla. Era un accordo politico di risposta all'austerità del Fiscal Compact. La scelta di accogliere in Italia i ...

Di Maio taglia le pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila Euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus

Partite Iva - Di Maio accelera sui forfait. Il piano : tetto a 80 mila Euro l'anno : La proposta M5S per andare incontro a una fetta importante del loro elettorato. Col nuovo regime agevolato tasse al 15% per un maggior numero di professionisti

Galli : 'Su Euro - fisco e pensioni Salvini e Di Maio seguano Tria' : Il ministro dell'economia Giovanni Tria, appare l'unico con i piedi ben piantati per terra. Ha enunciato una strategia che si basa sulla conferma della necessità di mantenere un percorso discendente

Partite Iva - Di Maio accelera : il tetto del forfait può passare da 50 a 80 mila Euro l'anno : «È necessaria una flat tax indiretta per le Partite Iva, da inserire nella prossima legge di stabilità». L'idea circolava da tempo tra i banchi leghisti, ma sono gli uomini del Movimento 5 stelle ad aver mosso nelle ultime ore i primi passi concreti, definendo i contorni del piano. Un'accelerazione necessaria per non rimanere in coda al treno salvi...

Migranti - Di Maio : 'Muri da parte dell'Europa - emerse loro ipocrisie' : "Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni, bensì dall'Europa. Ci fa la morale chi i porti ce li ha chiusi, come la Francia o Malta". Lo ha detto il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi

Di Maio dice che i muri li ha alzati l'Europa con i trattati : Roma, 6 lug., askanews, - 'Non ho visto muri da parte dell'Italia in questi anni. Più che altro ho visto muri da parte dell'Europa che si chiamano regolamento di Dublino, paese di primo approdo

Rotondi : “Di Maio e il post di Jerry Calà? Noi potremmo candidare Pippo Franco alle Europee - sarebbe l’anti-Grillo” : “Luigi Di Maio ha retwittato Jerry Calà, scrivendo “Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!”? Questa è l’Italia dei comici, il nuovo bipolarismo viaggia sui terreni della comicità, sui teatri di provincia o su quelli più rilevanti. Ma gli antesignani in questo senso fummo noi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, da GianFranco Rotondi, segretario di Rivoluzione ...

Luigi Di Maio - il piano per tagliare le pensioni : sforbiciata a quelle da 4mila Euro : Nel piano di Luigi Di Maio sulle pensioni si punta a tagliare quelle da 4mila euro netti mensili in su. La soglia dei 5mila, indicata originariamente, insomma, sarebbe troppo alta per garantire

COPYRIGHT - EuroPARLAMENTO BOCCIA LA DIRETTIVA/ Di Maio esulta : "libertà di internet verrà salvaguardata" : Legge COPYRIGHT: l'EUROPARLAMENTO rinvia il voto a settembre e Wikipedia torna online dopo due giorni di blocco. Tutto rimandato per quanto riguarda la riforma sul diritto d'autore(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Pensioni minime - Luigi Di Maio : "Le porteremo a 780 Euro al mese" : Matteo Salvini minacciava ieri cambi ai vertici dell'INPS dopo le dichiarazioni di Tito Boeri sugli immigrati necessari per i contributi previdenziali in Italia e oggi l'argomento continua a tenere banco con Luigi Di Maio che invece si è detto pronto a lavorare insieme a Boeri, senza entrare nel merito delle sue parole.Il Ministro del Lavoro, intervenuto alla presentazione dell'ultimo Rapporto Inps, ha confermato l'intenzione del governo di ...