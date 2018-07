Esposto in Procura contro il Comune di Cagliari per il Gay Pride | contestato il danno

Frosinone Lavori al Matusa - Esposto in Procura : scintille Pizzutelli/Ottaviani : È il vecchio metodo, questo, di fare politica che contraddistingue il percorso di chi, dopo essere stato nutrito ed allevato dai socialdemocratici per vent'anni, ha avuto il coraggio di rinnegare, ...

Scandalo funicolari - Anm in Procura : Esposto denuncia il boom malattie : funicolari ancora nel caos. Per il secondo giorno consecutivo, un boom di dipendenti in malattia manda in tilt gli impianti. Si fermano Chiaia e Montesanto, in aggiunta a Mergellina che ha anticipato...

CORRUZIONE - PROCURA MILANO : “ANAC HA RESO INUTILI INDAGINI”/ Il dietrofront : l’Esposto sugli appalti comunali : PROCURA MILANO contro Anac: “Rende INUTILI le INDAGINI”. Cantone non commenta le parole di Greco, ma filtra “fastidio e stupore” per le accuse “generiche e non dettagliate”.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:18:00 GMT)

Tombolini in Procura - Esposto contro l'allagamento della Baraccola : Il candidato sindaco Stefano Tombolini e l'avv.Arnaldo Ippoliti , nella foto allegata, hanno presentato questa mattina in Procura esposto formale , di cui si acclude copia integrale , per quanto ...

Bandiere Blu 2018 : il Codacons presenta un Esposto in procura per quelle assegnate in Sardegna : Il Codacons ha deciso di fare chiarezza sulle 13 'Bandiere Blu' assegnate per il 2018 alla Sardegna , presentando un esposto alle Procure della Repubblica di Cagliari, Sassari, Nuoro, Olbia, Oristano, ...

Possibile presenta un Esposto in Procura contro Salvini : “Alimenta clima d’odio contro i rom” : È stato appena depositato da Possibile un esposto contro il ministro degli Interni Matteo Salvini. La segretaria Beatrice Brignone: "Salvini fomenta una narrazione distorta, per cui se sei rom sei automaticamente un ladro. Nella storia tutte le schedature su base etnica sono state giustificate e autorizzate sempre con una motivazione ufficiale".Continua a leggere

Falso biologico - Codacons : “Presenteremo un Esposto in Procura” : “Enorme indagine sul Falso biologico in Italia, che ha portato alla luce 15 tonnellate di falsi prodotti bio, 45 aziende perquisite, una persona denunciata in Sicilia oltre sanzioni per 15.500 € totali per indicazioni non a norma o incerta provenienza dei prodotti“, secondo il Codacons, “devono essere garantiti controlli costanti sui produttori, per verificare la reale provenienza dei prodotti venduti, in modo che i ...

Migranti - in procura Esposto contro Salvini per vicenda Aquarius : Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius Continua a leggere L'articolo Migranti, in procura esposto contro Salvini per vicenda Aquarius proviene da NewsGo.

Aquarius - Esposto in Procura contro Salvini : Un esposto in Procura contro il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A decidere di presentarlo è stato oggi il giornalista ed ecologista Gianfranco Mascia, tra i fondatori dei partito dei Verdi e del Popolo Viola, che oggi si è presentato alla Procura di Roma per presentare un esposto contro Salvini non soltanto per il comportamento del ministro con la nave Aquarius.È stato lo stesso Mascia a spiegare in una nota il ...

Caso Aquarius - conseguenze penali per il governo : rischio condanna internazionale. Esposto in procura contro Matteo Salvini : tutti i dettagli : È scontro aperto sulla vicenda della nave Aquarius che sta muovendo verso la Spagna con a bordo i 629 migranti. Al centro di tutto c’è l’effetto della chiusura dei porti italiani su disposizione di Matteo Salvini e Danilo Toninelli – rispettivamente ministro dell’Interno e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – che potrebbe causare conseguenze penali e portare il governo italiano sul banco degli imputati. Sì, la ...

Esposto in procura contro Matteo Salvini per la chiusura dei porti all’Aquarius : Gianfranco Mascia dei Verdi ha presentato un Esposto alla procura di Roma contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo ai magistrati di verificare se ""il rifiuto di autorizzare l’attracco dei porti italiani della nave con a bordo oltre 600 immigrati, sia in violazione della Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979 e ratificata dall’Italia con la legge 147 del 1989".Continua a ...

Privacy - Codacons presenta un Esposto in procura su Google e Facebook : Il Codacons è pronto a trascinare i giganti Google e Facebook in tribunale per il mancato rispetto delle nuove disposizioni previste dal Gdpr, il regolamento generale sulla protezione dei dati entrato ...

Codacons : Procura di Roma ha accolto nostro Esposto su bus in fiamme : Codacons: interverremo nelle indagine a nome di tutti utenti del trasporto pubblico di Roma Roma – Di seguito quando detto dal Codacons. “Con la decisione di indagare sulla manutenzione degli autobus della capitale la Procura di Roma ha accolto le nostre richieste, contenute in un esposto inviato alla magistratura all’indomani dell’incendio che ha coinvolto un autobus in via del Tritone”. “Interverremo ...

Alfie Evans - nuovo Esposto di Salvini in Procura : 'Fare piena luce' : ... e chiediamo alla magistratura italiana di verificare eventuali responsabilità in ordine alla morte del minore' concludono i due 'con l'auspicio che in Europa e nel mondo tutti i pazienti e ...