sportfair

: New post: 'Escalation guerra dei dazi ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Escalation guerra dei dazi ' - Adnkronos : Escalation guerra dei dazi -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Washington, 11 lug. (AdnKronos/Dpa) – Gli Stati Uniti stanno definendo l’introduzione di altri . Il rappresentante per il commercio Robert Lighthizer ha anticipato tariffe del dieci per cento su importazioni cinesi per il valore di 200 miliardi di dollari, beni descritti in un elenco di decine di pagine, fra cui ci sono alimenti, sostanze chimiche, minerali, tabacco e componenti di elettronica. La scorsa settimana sono scattate tariffe del 25 per cento su beni cinesi per 34 miliardi di dollari importati negli Usa e quindi l’immediata risposta, di uguale portata, di Pechino. L'articolodeiSPORTFAIR.