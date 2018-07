Elliott ufficialmente proprietaria del Milan | inietta 50 milioni

agi

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Il fondo Elliott è ufficialmente proprietario del. A confermarlo, con un comunicato nella notte, lo stesso fondo inglese, che spiega di avere sul club calcistico una visione chiara: "creare stabilita' finanziaria e stabilire una gestione corretta, raggiungere successi nel lungo termine partendo dalle basi e assicurarsi che il club sia adeguatamente capitalizzato" il tutto nel quadro del Financial Fair Play dell'Uefa. Elliott intende quindi "sostenere il club in questi tempi difficili ma anche nella sfida di raggiungere obiettivi ambiziosi nel futuro". Come prima misura il fondo verserà 50di euro per stabilizzare le casse del club, e progetta ulteriori iniezioni di capitale per finanziarne la crescita. Paul Singer, fondatore e co-Ceo di Elliott ha dichiarato: "Sostegno finanziario, stabilità, corretta ...