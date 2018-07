Elliott proprietaria del Milan | “subito 50 mln per successi di lungo termine”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Il fondoè il nuovo proprietario del. L’ufficialità del passaggio in una nota pubblicata nella tarda serata di ieri (“Un nuovo capitolo per AC”) dove il fondo spiega la sua visione: “Creare stabilità finanziaria e di gestione, ottenereditermine per Accominciando dalle fondamenta, assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato e condurre un modello operativo sostenibile che rispetti le regole della Uefa sul Financial Fair Play”. Da questo deriva subito il primo impegno: “Apportare 50 milioni di euro di equity al club per stabilizzarne le finanze”.pianifica di apportare, nel tempo, ulteriori capitali per finanziare la crescita di AC”. Il passaggio di proprietà, con trasferimento delle quote a fondi gestiti da“è avvenuto all’esito ...