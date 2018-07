Effetti reali per Asus ZenFone 3 con aggiornamento 68 e precisazioni sul rilascio

optimaitalia

: Effetti reali per #AsusZenFone3 con aggiornamento 68 e precisazioni sul rilascio - OptiMagazine : Effetti reali per #AsusZenFone3 con aggiornamento 68 e precisazioni sul rilascio - MarcoVeronesi : @AngiKappa @msapia24 @avvCicciotLella @RaiNews @libera_annclm Lei non può sapere cosa e quanto io sappia. La saluto… - PSCanale : Un interessante articolo sui reali effetti del jobs act e le inefficaci correzioni del decreto dignità -

(Di mercoledì 11 luglio 2018) Da circa 24 ore si parla molto deldell'68 per l'3, nell'ambito di una patch che non dovrebbe portare con sé una rivoluzione, come del resto vi abbiamo anticipato in tempo reale su queste pagine. Ini primi riscontri del pubblico sembrano andare proprio in questa direzione oggi 11 luglio, con prestazioni e stabilità al centro di un leggero miglioramento, accompagnando in questo modo la recente patch sul fronte sicurezza.Per il resto, non aspettatevi grossi cambiamenti per il vostro3 una volta portato a termine il download di questo pacchetto software. Anche sul fronte batteria non dovrebbe cambiare molto, come del resto è trapelato già in queste ore. Maggiori dettagli sotto questo punto di vista, in ogni caso, si avranno solo nel corso della prossima settimana dopo aver concluso qualche ciclo di carica. Inutile dire che ...