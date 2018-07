“E che ci fa con lui?” Gregoraci | qualcosa non torna? Le ultime foto l’hanno beccata così

Gli sviluppatori di PUBG sono d'accordo con le critiche ricevute e promettono miglioramenti ai giocatori : PUBG Corp. ha pubblicato una nuova patch per PlayerUnknown's Battlegrounds per testare i server su PC.Come segnala VG247.com, la patch 17.1 è piccola e porta correzioni ad alcuni piccoli bug di PUBG. Più avanti, invece, è prevista una patch più grande che risolverà un fastidioso bug introdotto di recente che ha impedito ai giocatori di essere in grado di rianimare i loro compagni di squadra in alcuni casi. Il bug è il risultato del nuovo codice ...

Amazon Prime Day - le offerte che scadono tra meno di 24 ore e conviene non perdere : Amazon ha rivelato la data dell'Amazon Prime Day, l'evento annuale della piattaforma di e-commerce dedicata agli abbonati al servizio Prime con sconti e super offerte. Amazon Prime Day è un evento in programma i prossimi 16 e 17 luglio con super sconti e promozioni su oltre un milione di prodotti di vario genere. Alcune promozioni, però, durano solo 24 ore: ecco quali sono.Continua a leggere

“Un’erezione di 10 giorni”. La rivelazione bollente (e inaspettata) arriva da lui. Parole choc che colpiscono ancora di più visto che a pronunciarle è una “vecchia conoscenza” : Si chiama Andrew Wardle e forse vi ricordate di lui. L’uomo, britannico, è nato con una rara patologia che lo ha portato a essere senza pene. Vi sembrerà incredibile ma l’uomo è riuscito a mantenere il segreto della sua condizione anche con la fidanzata Fedra Fabian. Ma come è possibile che lei non si sia mai accorta di nulla? Perché Andrew ha sempre evitato di fare sesso tirando fuori ogni volta una scusa diversa. Un giorno un’infezione, un ...

Sarri al chelsea con Jorginho : al Napoli 65 milioni : Attesa per l'annuncio. Prime indicazioni del tecnico che chiede che Hazard e Willian non vengano ceduti

Cassazione : divorzio - assegno tenga conto anche del tenore di vita|Schede : Il contributo andrà quantificato in relazione alle potenzialità reddituali future, alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto

Le utenze telefoniche di Vodafone hanno problemi a usare la connessione dati : Diverse persone da tutta Italia stanno segnalando che Vodafone è “down”, cioè non funziona. Chi ha Vodafone come operatore telefonico sta avendo problemi a connettersi al traffico dati per accedere a Internet, e in alcuni casi non riesce a contattare l’assistenza The post Le utenze telefoniche di Vodafone hanno problemi a usare la connessione dati appeared first on Il Post.

Google Chrome consentirà di personalizzare la Nuova scheda con le proprie foto : Stando a quanto si apprende da un nuovo commit, gli utenti Google Chrome potranno selezionare immagini da Google foto per personalizzare la Nuova scheda L'articolo Google Chrome consentirà di personalizzare la Nuova scheda con le proprie foto proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

Il giudice archivia le denunce contro lo chef Cannavacciuolo : Le accuse dei Nas contro il ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo sono state archiviate. A riferirlo è La Stampa.Cinzia Primatesta, moglie dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo, risulta essere «totalmente estranea» rispetto ai fatti contestati. Il direttore del Bistrot, Giuseppe Savoia, è invece non punibile in ragione della «particolare tenuità dei fatti di frode in ...

10 cose hi-tech che si potevano fare con i soldi dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo : Ora che la Juventus ha davvero acquistato CR7, ecco un elenco semi-serio di investimenti alternativi che si sarebbero potuti realizzare con tutti quei soldi

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. che IMPRESA!!! Abbiati/Andreatta demoliscono i campioni del mondo e olimpico Andre/Alison!!! : Il campione del mondo e quello olimpico in carica che si inchinano di fronte a due debuttanti impertinenti che arrivano dall’Italia e che non dimenticheranno mai l’11 luglio 2018. Un’impresa vera, strepitosa, inimmaginabile quella compiuta questa mattina da Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che hanno battuto 2-0 i brasiliani Alison e Andrè, il primo campione olimpico di Rio, il secondo campione iridato di Vienna al termine di ...

Perché convengono di più i buoni pasto elettronici : buoni pasto (Foto: Getty Images) In Italia quasi 2 milioni e mezzo di lavoratori usano i buoni pasto. Parliamo di circa un milione e 600mila lavoratori nel settore privato e 900mila nel pubblico. Un mercato importante quello dei buoni pasto in Italia, con un giro d’affari di circa 3 miliardi di euro, tanto da rappresentare lo 0,72% del prodotto interno lordo, con 190mila posti di lavoro creati tra lavoro diretto e indiretto. “Il mercato ...

L'Italia si riprende i laureati "rubati" che dicono addio a Francia e Germania : Misure fondamentali per dare nuova linfa all'economia. 'Il Paese può crescere solo se è in grado di riaccogliere i talenti più dinamici e qualificati che sanno muoversi nell'arena internazionale e ...

Huawei presenta TalkBand B5 - auricolare-smartband con schermo AMOLED : A due anni di distanza dal predecessore Huawei presenta la smartband Huawei TalkBand B5, con schermo AMOLED, lettore di battito cardiaco e certificazione IP67. L'articolo Huawei presenta TalkBand B5, auricolare-smartband con schermo AMOLED proviene da TuttoAndroid.