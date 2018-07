Droga | scatta il maxi-blitz | arrestato anche un poliziotto

Milano - blitz anti-Droga : scattano arresti per 22 persone Video : Un vero e proprio blitz per contrastare lo spaccio di droga [Video] quello avvenuto a Milano, che ha portato all'arresto di 22 persone con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Tra i soggetti finiti in manette, risultano anche due noti esponenti della tifoseria milanese, ovvero Luca Lucci, capo ultras della curva sud del Milan, e Massimo Mandelli, responsabile steward dell'Inter. Operazione anti-droga: in manette anche Lucci e ...

Le figlie le scattano questa foto - Melissa esce dal tunnel della Droga : “Sono salva grazie a loro” : Melissa Lee Matos, 40enne americana, aveva una gravissima dipendenza da stupefacenti: "Fumavo e ingerivo di tutto. Mi odiavo e volevo morire". Poi un giorno le sue due figliolette di 9 e 11 anni, vedendola in quella situazione, le hanno fatto delle foto e gliele hanno mostrate. Da allora per la donna la vita è cambiata per sempre ed oggi è così.Continua a leggere

Spaccio di Droga e armi a Scicli - scatta il carcere per un 42enne : I carabinieri della Tenenza di Scicli hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione Cristiano Cannella, 42 anni, Sciclitano, per espiare la pena di 3 anni e 4 mesi per detenzione ...