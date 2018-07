Donna di 30 anni muore dopo aver pulito la cucina con prodotti contenenti ammoniaca

Donna di 34 anni partorisce in strada aiutata da due poliziotti : Una bambina è nata in mezzo alla strada, con due poliziotti che hanno aiutato la madre a metterla al mondo. E’ successo a Madrid, nel sobborgo di Ciudad Lineal.

Incidente stradale sulla Tiburtina Valeria - ferite Donna e figlioletta di 3 anni : Pescara - Una donna di 40 anni di Scafa e la figlioletta di tre anni sono state ricoverate all'ospedale civile di Pescara in seguito alle ferite riportate la notte scorsa, poco prima delle due, a seguito di un Incidente stradale. La donna era alla guida di una Ford Fiesta sulla via Tiburtina Valeria fra Manoppello (Pescara) e Scafa (Pescara) quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un ...

Scooter contro auto. Donna di 39 anni in ospedale : GROTTAMMARE Erano le 16:30 quando il 118 è dovuto intervenire sul lungomare di Grottammare, più o meno all'altezza dell'intersezione con via alighieri, per un incidente che ha visto coinvolti uno ...

E’ morta la Donna più anziana d’Europa : era Toscana e aveva 116 anni : E’ scomparsa all’età di 116 anni e 37 giorni, nella sua casa di Montelupo Fiorentino (Firenze), Giuseppina Projetto, fino a oggi la donna più longeva d’Italia e d’Europa, secondo i documenti anagrafici conosciuti dagli esperti. L’ultracentenaria era anche la seconda persona più longeva del mondo dietro alla giapponese Chyho Miyako, 117 anni. La notizia è stata confermata dal sindaco di Montelupo, Paolo Masetti. Nata ...

Donna di 40 anni trovata morta in casa : "Soffocata con un cuscino" : Omicidio a Cetona, nel Senese. Una Donna di 40 anni è stata trovava morta nella tarda mattinata di oggi nella casa in cui viveva con il marito. Secondo quanto riferisce La Nazione la...

Pensioni - quota 100 e riforme fattibili : alternative 42 anni di contributi e opzione Donna : C'è scetticismo sulla fattibilità della riforma delle Pensioni ventilata dai partiti al governo, il M5S e la Lega, in merito alle coperture finanziarie necessarie per l'uscita anticipata a quota 100, a quota 41 per i lavoratori precoci e per l'aumento degli assegni previdenziali. A fare un bilancio sulle possibilità di realizzazione del programma previdenziale di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio è il quotidiano Italia Oggi che, sulla base di ...

Premio Strega a Helena Janeczek per "La ragazza con la Leica". Dopo 15 anni - torna a vincere una Donna : Ci sono voluti quindici anni per far vincere il Premio Strega ad una donna e ieri, in una calda serata romana al Ninfeo di Villa Giulia, c'è stata, finalmente, l'attesa proclamazione: Helena Janeczek, con il romanzo "La ragazza con la Leica" (Guanda), ha trionfato con 196 voti su 660 preferenze.Una vittoria anticipata da Huffpost e auspicata da molti Amici della Domenica come dai molti lettori che in questi mesi hanno apprezzato la storia ...

“30 anni”. Caso Lorys - condannata Veronica Panarello : la reazione violentissima della Donna : Anche il secondo grado pesa come una spada di Damocle sulle esili spalle di una donna accusata di aver ucciso suo figlio. Veronica Panarello è stata condannata a trent’anni per l’omicidio del piccolo Lorys. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Catania hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal Corte d’Asssise di Ragusa alcuni mesi fa. La corte ha scelto, dunque, di non concedere le ...