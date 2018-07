Divorzio | la Cassazione ci ripensa | l’assegno di mantenimento va calcolato tendendo conto

Divorzio - Cassazione : «Per calcolare assegno non basta tenore di vita. Conta anche contributo ex coniuge» : Nello stabilire l'assegno di Divorzio «si deve adottare un criterio composito» che tenga conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali» e «dia...

Assegno Divorzio - Cassazione : considerare il contributo alla famiglia - : Le Sezioni Unite, chiamate ad aprile a rivedere o confermare la sentenza Grilli del 2017 basata sui parametri dell'autosufficienza e dell'indipendenza del coniuge, hanno stabilito che il criterio per ...

Cosa dice la Cassazione sull'assegno di Divorzio : Roma, 11 lug., askanews, - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata oggi, hanno stabilito che all'assegno di ...

Cassazione : assegno Divorzio tenga conto anche del contributo dell'ex coniuge : Nello stabilire l'assegno di divorzio 'si deve adottare un criterio composito' che tenga conto 'delle rispettive condizioni economico-patrimoniali' e 'dia particolare rilievo al contributo fornito ...

Divorzio - Cassazione 'L assegno va calcolato in base alla storia familiare e al contributo dato da entrambi coniugi' : ROMA - Una sentenza della Corte di Cassazione ribalta il criterio per concedere l'assegno di Divorzio, che andrà valutato in base a un 'criterio composito'. Il nuovo pronunciamento è destinato a ...

Cassazione a sezioni unite : "Nell'assegno di Divorzio pesa il tenore di vita" : Nello stabilire l'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio composito" che tenga conto "delle rispettive condizioni economico-patrimoniali" e "dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge" al "patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età". Lo hanno stabilito le sezioni unite della Cassazione sciogliendo un conflitto di giurisprudenza ...

Cassazione : 'Su assegno Divorzio pesa contributo ex coniuge' : Nello stabilire l'assegno di divorzio "si deve adottare un criterio che tenga conto delle rispettive condizioni economiche e dia rilievo al contributo dato dall'ex coniuge al patrimonio comune e ...

Cassazione : “Su assegno Divorzio pesa contributo ex coniuge” : Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” Continua a leggere L'articolo Cassazione: “Su assegno divorzio pesa contributo ex coniuge” proviene da NewsGo.

Divorzio - Cassazione : in assegno torna tenore di vita : La Corte ha dunque stabilito che "all'assegno di Divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa", ribaltando la sentenza dell'ex ministro Grilli

Cassazione : Divorzio - assegno tenga conto anche del tenore di vita|Schede : Il contributo andrà quantificato in relazione alle potenzialità reddituali future, alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto