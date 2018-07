Diventa mamma a 14 anni | Allertati i servizi sociali

Salerno - Diventa mamma a 14 anni : l'ospedale allerta i servizi sociali : Volevano un bambino e la giovane età di lei non ha rappresentato un ostacolo. Una ragazzina di quattordici anni ha dato alla luce un bimbo - un maschietto - al Ruggi di Salerno. Lei, nella mattinata ...

Si ammala di tumore in gravidanza - ma guarisce e Diventa mamma : Capita pochissime volte, ma è successo a Carla (il nome è di fantasia), 36enne di Mantova, al quarto mese di gravidanza: le è stato diagnosticato un carcinoma maligno in entrambi i seni. È un caso raro, che rappresenta circa il 2% di tutti i tumori mammari. Ma ancora più singolare è stato il fatto che Carla, da quel terribile male, è guarita completamente, ed è diventata mamma. Di fronte alla diagnosi, Carla si è trovata di fronte a una scelta ...

“Mitica!”. Trova le figlie così ed è show : la lezione della mamma Diventa virale : Un ballo, il “twerking”, che la mamma di queste ragazze portoricane non ha assolutamente gradito. Le due hanno deciso di riprendersi mentre ballano a ritmo di musica davanti ad una telecamera ma il video si è concluso in modo decisamente male. Location una cameretta di due adolescenti, uno stereo che ‘pompa’ musica reggaeton e due lati b che si muovo a ritmo di musica. Ma quando le due ragazze iniziano a prenderci gusto accade ...

NOEMI/ Oggi concerto - poi le nozze con Gabriele Greco “e voglio Diventare mamma” (La notte rosa) : NOEMI sarà protagonista de "La notte Rosa", il grande evento in programma nella Riviera Romagnola. Il concerto a pochi giorni dalle nozze con Gabriele Greco.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 08:09:00 GMT)

Sara Tommasi confessa che non potrà Diventare mamma : Sara Tommasi confessa di essere innamorata, svelando però che non potrà coronare il sogno di diventare mamma. La showgirl infatti è ancora in terapia per curare il bipolarismo di cui soffre e che in passato l’ha trascinata in un vortice di dolore, sofferenza ed errori. Oggi, come ha raccontato più volte, Sara Tommasi è tornata a sorridere grazie all’aiuto della famiglia e degli amici, ma soprattutto ad un nuovo amore, che le ha dato ...

Bergamo - due ragazzine prendono in giro un 15enne disabile. Il post della mamma Diventa virale : “mamma le persone così ignoranti vanno ignorate“. Così un ragazzo disabile di 15 anni ha risposto alla mamma che voleva intervenire per fermare due bulle di 16 anni che lo stavano prendendo in giro. Un episodio accaduto in centro a Bergamo, mentre mamma e figlio stavano andando a mangiare un gelato. E la donna ha voluto raccontare questo episodio su Facebook: “Mi rivolgo a tutti i miei coetanei che ormai sono ...

L'ultimo messaggio della neo-mamma suicida a Salerno."La vita ti mette alla prova. Ma siamo Diventati genitori : i miracoli esistono" : Si è lanciata dal sesto piano dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, subito dopo aver allattato il proprio figlioletto, venuto alla luce venerdì scorso. Questo il tragico gesto di Antonietta, neo-mamma 26enne che, dopo essere uscita dal reparto e aver raggiunto il pianerottolo del nosocomio salernitano, ha aperto la finestra e ha deciso di togliersi la vita.La donna aveva 26 anni e negli ultimi tempi ...

È nata Frida! Brigitte Nielsen Diventa mamma per la quinta volta - a 54 anni : L'attrice danese Brigitte Nielsen è diventata madre per la quinta volta all'età di 54 anni, secondo la rivista "People". La piccola Frida è nata a Los Angeles venerdì, ha spiegato la rivista, citando i genitori. La piccola, è nata con un peso di circa 2,5 chilogrammi. "Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla nostra bellissima figlia nelle nostre vite", hanno detto alla rivista la Nielsen e suo marito Mattia ...

Brigitte Nielsen è Diventata mamma a 54 anni : è nata Frida : La notizia inaspettata della quinta gravidanza di Brigitte Nielsen, l'attrice di origini danesi rimasta incinta all'eccezionale età di 54 anni, è stata resa nota recentemente.L'attrice, sposata con l'italiano Mattia Dessì, aveva comunicato la notizia della gravidanza, postando foto su Instagram con l'evidente pancione in bella vista.--Il sito della rivista People ha annunciato ufficialmente che Brigitte Nielsen è diventata mamma ...

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro Diventa papà : l’annuncio - chi è la mamma e il commento di Emma Marrone : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro presto papà: l’annuncio sui social, chi è la mamma e il commento di Emma Marrone Con un post sul suo profilo Instagram, Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, ha annunciato di aspettare un figlio. Il frontman dunque sarà presto papà e condividerà la gioia con la sua compagna Ilaria Macchia, sceneggiatrice e […] L'articolo Giuliano Sangiorgi dei Negramaro diventa papà: l’annuncio, chi è la ...

Brigitte Nielsen è Diventata (di nuovo) mamma : è nata Frida : Brigitte Nielsen è diventata di nuovo mamma. L’attrice danese ha dato alla luce la piccola Frida. La bambina è nata in una clinica di Los Angeles, pesa due chili e mezzo, ed è sana. A svelarlo è stata proprio l’ex moglie di Silvester Stallone, che ha annunciato il lieto evento sulle pagine di People. “Questo è stato un lungo percorso, ma ne valeva la pena. Non siamo mai stati tanto innamorati” ha spiegato l’attrice. ...

Giulia Elettra Gorietti è Diventata mamma : è nata Violante : Giulia Elettra Gorietti, attrice nota per film come Ti amo in tutte le lingue del mondo, Caterina va in città, Tre metri sopra il cielo, Suburra, La cena di natale e Sconnessi e per serie tv come I segreti di Borgo Larici e Solo per amore, è diventata mamma per la prima volta all'età di 29 anni.Lo scorso 18 giugno, infatti, è venuta al mondo Violante, la figlia dell'attrice romana e del suo compagno, il calciatore Pietro Iemmello che, per ...

Draft NBA 2018 – Tutti pazzi per la mamma di Doncic! Il tweet di Iguodala Diventa virale [GALLERY] : La mamma di Luka Doncic protagonista della notte del Draft NBA: Tutti pazzi per Mirjam Poterbin, la sexy madre del nuovo talento dei Mavericks che fa twittare anche Iguodala Ieri notte è andato in scena il Draft NBA 2018, la notte in cui 60 giovani talenti hanno fatto il loro ingresso ufficiale in NBA. Fra le scelte più importanti c’era sicuramente quella di Luka Doncic, finito al centro di uno scambio fra Dallas e Hawks. La grande attesa ...

La premier neozelandese Diventa mamma : prima di lei solo la Bhutto : Dall'altra parte del mondo un fiocco rosa campeggia sul governo della Nuova Zelanda , dove la premier, Jacinda Ardern, ha dato alla luce la sua primogenita, una bambina del peso di 3,31 kg. Il parto di ieri è entrato ...