Di Maio | uscita da euro è fuori discussione

Di Maio : non lavoriamo a un piano B per l'uscita dall'euro - : Il vicepremier ha dichiarato che il governo non vuole abbandonare la moneta unica: "Non possiamo immaginarlo nemmeno per un attimo". Ieri il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, aveva detto: ...

Conte al Senato si fa portavoce del contratto Salvini-Di Maio. «Mai in discussione l’uscita dall’euro» : Con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti il Senato ha dato ieri la fiducia al governo di Giuseppe Conte. Nel suo intervento il presidente del Consiglio ha elencato i punti salienti del contratto siglato tra M5S e Lega alla base dell’accordo di maggioranza giallo-verde senza però fornire dettagli su euro, pace fiscale, Sud, infrastrutture ...

Savona nel 2016 : "Ho parlato con Di Maio dell'uscita dall'euro" - Video : Da quanto tempo si conoscono il professo Paolo Savona e Luigi Di Maio? Il leader del Movimento 5 Stelle ha dichiarato di recente di conoscere il Ministro dell’Economia designato dal contratto di governo con la Lega solo da poche settimane, ma in realtà non sarebbe così. Spunta infatti un Video diventato virale tramite i social network e nel quale il professor Savona ammette di aver parlato con Di Maio dell’uscita dall’euro. La dichiarazione è ...

